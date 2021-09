Väki karkasi muihin töihin

Saksassa ravintola- ja hotellialan työvoimapula räjähti yrittäjien silmille toukokuussa, kun koronarajoituksia ryhdyttiin purkamaan.

Saksan työvoimaviraston mukaan hotelli- ja ravintola-alan työntekijämäärä on pudonnut pandemiaa edeltäneestä 1,66 miljoonasta 1,39 miljoonaan. Se tarkoittaa noin 16 prosentin vähennystä puolessatoista vuodessa.

Alan keskusliiton Dehogan toimitusjohtaja Sandra Warden sanoo, että pulaa on niin koulutetuista tarjoilijoista kuin myös keittiöiden aputyövoimasta.

Dehoga teki kesäkuussa jäsenyrityksilleen työvoimakyselyn. Sen mukaan joka toisessa yrityksessä työntekijöitä oli koronarajoitusten vuoksi siirtynyt muille aloille. Pahimmillaan jopa neljännes väestä vaihtoi alaa.

Münchenissä useita ravintoloita on suljettu kokonaan siksi, ettei väkeä saada töihin. Eniten pulaa on erikoisosaajista, esimerkiksi sushi-kokeista.

Ravintola-alan työntekijäliiton mukaan koronarajoitukset paljastivat monille, miten paljon toimeentulo riippuu vuorolisistä ja juomarahoista, joita Saksassa annetaan paljon säännönmukaisemmin kuin esimerkiksi Suomessa.

Saksan hallitus korotti lyhennetyn työviikon tukia niin, että parhaimmillaan lyhennetystä työajasta saattoi saada korvauksen, joka vastasi 87 prosenttia täyden työajan tuloista. Kyseessä on käytännössä valtion tukema lomautus. Ravintola-alan matalien peruspalkkojen vuoksi tämäkin oli useimmille liian vähän.

Kauppalehden tavoittamat ravintolayrittäjät korostavat, että 9,50 euron minimituntipalkalla töihin ei saa ketään, mutta pienten marginaalien vuoksi koviin korotuksiin ei juuri ole varaa.

Työvoimapulaa kärjistää se, että oppisopimuskolutuksen oppilasmäärät romahtivat vuonna 2020.

Hotellikoulutukseen hakeutui 31 prosenttia vähemmän nuoria, ja kokkikoulutuksen oppisopimuksia solmittiin 20 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2019. Matkailualan ammattikoulutuksen oppisopimuksia solmittiin yli 60 prosenttia vähemmän kuin ennen pandemiaa.

Kausiapulaisia oli kesällä vaikea saada erityisesti yliopistokaupungeissa, koska etäopetuksen vuoksi opiskelijat pysyivät kotiseuduillaan.

Hotellien ja ravintoloiden yhteenlaskettu liikevaihto on pudonnut Saksassa koronaa edeltäneestä 94 miljardista eurosta 62 miljardiin. Konkursseja on jo nähty paljon.

Tapio Nurminen, München

tapio.nurminen@almamedia.fi

Brexit pahensi työvoimapulaa

Kotimaanlomaa viettäneet britit kokivat ikäviä yllätyksiä, kun he eivät päässeet pubeihin tai ravintoloihin syömään. Suositulla lomailuseudulla Cornwallissa pöytiä oli varattu viikoiksi eteenpäin.

Britannian ravintoloiden avauduttua kesän kynnyksellä – ja varsinkin rajoitusten poistuttua heinäkuussa – työvoimapulan laajuus kävi ilmeiseksi. Vaikka osa henkilöstöstä oli lomautettuina valtion tuella, työntekijöitä siirtyi muille aloille ja EU-kansalaisia poistui kotimaihinsa.

Hotelli- ja ravintola-alalla oli touko–heinäkuussa 117 000 avointa työpaikkaa, mikä on enemmän kuin koskaan tilastoinnin alettua 20 vuotta sitten. Työpaikkoja oli avoimina lähes 40 prosenttia enemmän kuin pandemiaa edeltävinä kuukausina.

Hotelli- ja ravintoalaa edustavan UK Hospitality -järjestön analyysin mukaan toukokuussa 85 prosenttia yrityksistä etsi kokkeja. Monet ravintolat ovat leikanneet aukioloaikojaan.

Työvoiman värvääminen EU:sta on brexitin myötä vaikeutunut, sillä ravintola-alan yleisesti matalat palkat eivät riitä vaadittuun tulotasoon. UK Hospitality on vedonnut hallitukseen, jotta ravintolatyöt lisättäisiin helpomman maahantulon takaavalle työvoimapula-ammattien listalle.

Jo ennen pandemiaa ravintola-ala oli menettänyt suosiotaan. Huonot palkat, epämukavat työajat ja monissa yrityksissä vaadittu ilmainen ylityö eivät houkuttaneet.

Työvoiman niukkuudella on etunsa työntekijöille, sillä palkkojen ja etujen raportoidaan alkaneen parantua.

Auli Valpola, Lontoo

auli.valpola@almamedia.fi

Palkkoja korotetaan

Myös amerikkalaisilla ravintoloitsijoilla on vaikeuksia löytää työvoimaa. Pandemian aikana monet alan työntekijät menettivät työnsä ja tulonsa. Nyt kun ravintolat ovat normaalisti auki, ravintoloitsijoilla on huutava pula työntekijöistä. Monia työntekijöitä ei kuitenkaan huvita palata alalle, sillä työpäivät ovat pitkiä ja uuvuttavia työstä saatavaan palkkaan nähden.

Jotkut ravintoloitsijat väittävät, etteivät he saa palkattua henkilökuntaa, koska työttömyysetuja on parannettu ja työttömyyskorvauksia nostettu. Heidän mukaansa työntekijät ansaitsevat enemmän olemalla kotonaan kuin työskentelemällä.

Monet ravintoloitsijat houkuttelevat työntekijöitä entistä paremmilla palkoilla ja erilaisilla eduilla. Amerikkalainen pikaruokaketju Chipotle nosti työntekijöidensä palkkoja niin, että heidän keskimääräinen tuntipalkkansa on nyt 15 dollaria. Tämä on amerikkalaisessa mittakaavassa jo kelpo palkka, sillä esimerkiksi Georgiassa ja Wyomingissa minimipalkka on 5,15 dollaria. Työntekijöillä on mahdollisuus edetä korkeisiin johtotehtäviin, joissa keskimääräinen vuosipalkka on 100 000 dollaria.

Pikaruokaketju McDonald’s yrittää houkutella uusia työntekijöitä entistä paremmilla tuntipalkoilla, palkallisilla vapailla, tarjoamalla työntekijöiden lapsille hoitopaikkoja ja jopa maksamalla opiskelevien työntekijöidensä lukukausimaksuja. McDonald’s ilmoitti toukokuussa, että se nostaa joidenkin työntekijöidensä palkkoja noin kymmenen prosenttia.

Hellevi Mauno, New York

Hellevi.Mauno@almamedia.fi

Väki vähenee Hongkongissa

Kiinan erityishallintoalueella Hongkongissa on nyt pulaa ravintolatyöntekijöiden lisäksi ainakin lääkäreistä, tekniikan alan osaajista ja media-alalla työskentelevistä. Tilanne on päässyt syntymään, vaikka ravintolat eivät ole olleet täysin kiinni missään vaiheessa pandemiaa.

Myös rahoitusmarkkinoilla toimivat yritykset ovat raportoineet rekrytointivaikeuksista. On täysin mahdollista, että kaupungissa koetaan jatkossakin työvoimapulaa alalla kuin alalla. Hongkongin väkiluku pieneni 1,2 prosenttia heinäkuusta heinäkuuhun vuosina 2020–2021.

Osasyynä väestökatoon pidetään Hongkongin kiristyvää poliittista ilmapiiriä. Hongkongissa on kuluneen puolentoista vuoden aikana muun muassa kavennettu lehdistönvapautta ja kokoontumisvapautta sekä poistettu oppositio alueen lainsäädänöelimestä. Hongkongin maailman tiukimpien koronaepidemian torjumiseksi asetettujen matkustusrajoituksien takia uutta työvoimaa ei ole päässyt virtaamaan alueelle entiseen malliin.

Manner-Kiinassa rekrytointiongelmia on nyt ainakin tehtailla, kun alan työ ei kiinnosta kuten ennen. Maailman talousfoorumi on arvioinut, että Kiinassa on jatkossa vuositasolla pula noin 11,8 miljoonasta työntekijästä. Syinä ovat muun muassa väestön pieneneminen ja vanheneminen. Ratkaisuiksi talousfoorumi tarjoaa eläkeiän nostoa ja työperäistä maahanmuuttoa. Kumpikin on perinteisesti poliittisesti erittäin vaikea asia Kiinan keskushallinnolle.

Hannamiina Tanninen, Hongkong

hannamiina.tanninen@almamedia.fi

Halpaa pikaruokaa

Hesburgerilla on eri puolilla Venäjää 40 ravintolaa, jotka toimivat franchising-pohjalta. KFC:llä on 960, McDonald’silla 644 ja Subwaylla 470 ravintolaa. Alalla toimii myös vahvoja venäläisiä ketjuja.

Hampurilaisketjujen työntekijät McDonald’silla, KFC:llä ja Burger ­Kingillä ansaitsevat paikkakunnasta riippuen 200–500 euroa kuukaudessa. Olettaa sopii, että Hesburgerilla palkat ovat samaa tasoa.

Kokonaisuudessaan pikaruoka-alalla pyyhkii kuitenkin hyvin, koska pienet palkat, alhaiset vuokrat ja edulliset raaka-aineet tekevät lopputuotteen eli hampurilaisen hinnasta halvan.

Big Mac -indeksin mukaan Venäjä on yksi maailman edullisimmista maista nauttia pikaruokaa.

Perinteisillä ravintoloilla tilanne on hankalampi, sillä pula osaavasta työvoimasta on kova.

Koronaepidemian seurauksena Keski-Aasian maista, erityisesti Uzbekistanista tulevan siirtotyövoiman määrä on romahtanut.

Miljoonakaupunkien vaikean tautitilanteen takia myös moni venäläistaustainen on paluumuuttanut kotiseudulle.

Palkkojen pienuuden takia asunnon tai edes huoneen vuokraaminen on mahdotonta Moskovaan tai Pietariin haluaville työntekijöille.

Kuluneen kesän aikana moni alan ammattilainen matkusti sesonkitöihin Sotšin kaltaisiin lomakohteisiin, joissa palkkataso on tavanomaista korkeampi.

Osa ravintola-alan työntekijöistä on myös siirtynyt kuriiribisnekseen – esimerkiksi ruokaläheteiksi – koska alalla on korkeampi palkkataso.

Martti Kiuru, Pietari

martti.kiuru@almamedia.fi

