”Ilmeisesti kukaan ei uskaltanut kertoa Vladimir Putinille, että Venäjän armeija on ehkä yliarvostettu, ukrainalaiset arveltua isänmaallisempia eikä länsi ole niin rappeutunut kuin hän oletti”, Paul Krugman kirjoittaa.

Yhdysvaltalainen taloustieteilijä, Nobel-palkinnon voittanut Paul Krugman kirjoittaa The New York Timesin kolumnissaan, kuinka Kiinan taistelu koronaa vastaan on verrattavissa Venäjän ja maan presidentin Vladimir Putinin päätökseen hyökätä Ukrainan.

”Putinin päätös hyökätä naapurivaltioon näyttää päivä päivältä katastrofaalisemmalta. Ilmeisesti kukaan ei uskaltanut kertoa hänelle, että Venäjän armeija on ehkä yliarvostettu, ukrainalaiset arveltua isänmaallisempia eikä länsi ole niin rappeutunut kuin hän oletti. Kukaan ei myöskään uskaltanut kertoa hänelle, että Venäjä on edelleen erittäin haavoittuvainen taloudellisille pakotteille”, Krugman kirjoittaa.

Hänen mukaansa on Ukrainan sodassa on samoja piirteitä kuin toisen autoritaarisen valtion eli Kiinan tavassa taistella maassa leviävää koronavirusta vastaan. Krugmanin mukaan Kiinan johto on epäonnistunut katastrofaalisesti koronanvastaisessa taistelussaan.

Sadat kiinalaiset kuolevat Hongkongissa päivittäin koronatartunnan takia. Lisäksi maailman teollisuuskeskittymässä Shenzhenissä on asetettu jälleen liikkumisrajoitteita.

Kiinan koronapolitiikan kolme isoa virhettä

Krugmanin mukaan kolme asiaa on mennyt pahasti pieleen Kiinan politiikassa.

Siinä missä muut maat ottivat käyttöön mRNA-koronarokotteet, Kiina halusi edelleen rokottaa kansalaisensa omilla rokotteillaan. Nämä rokotteet ovat osoittautuneet mRNA-rokotteita tehottomimmiksi etenkin omikron-variantin leviämistä vastaan taisteltaessa.

Toiseksi rokotekattavuus Kiinassa on monia maita matalampi etenkin ikääntyneen väestön keskuudessa. Maassa levitetty valheellinen tieto mRNA-rokotteista on voinut vaikuttaa siihen, etteivät vanhemmat kansalaiset halua ottaa rokotteita.

Krugman ei myöskään pidä järkevänä politiikkaa, joka tähtää siihen, ettei maassa olisi yhtäkään koronatartuntaa. Omikron leviää helposti ja kiinalaiset rokotteet tarjoavat heikon suojan varianttia vastaan.

Nobelisti kirjoittaa, kuinka Kiinan räikeä nationalismi on ”aivan liian tuttu piirre autoritaarisissa hallinnoissa”.

”Tuskin kukaan terveysviranomaisista halusi olla juuri se, joka kertoo Kiinan presidentille Xi Jinpingille, että hänen kehumansa koronarokotteet ovat paljon huonompia kuin länsimaiset vaihtoehdot”, hän kirjoittaa.

Krugman painottaa, että jos maan hallinto jatkuvasti valehtelee kansalaisilleen, kansalaiset eivät enää usko maan johtoa, vaikka se puhuisi totta.

”Kiina ja Venäjä opettavat meitä nyt siitä, millaisia hyötyjä tarjoaa avoin yhteiskunta. Yhteiskunta, jossa voimamiehet eivät voi keksiä omaa todellisuuttaan”, Krugman kirjoittaa.

