”Hädässä ystävä tunnetaan”, päätti Snellmanin lihatalon toimitusjohtaja Roland Snellman perjantaina julkaiseman avoimen kirjeen.

Snellmanin lihatuotanto on ollut syyskuussa vaikeuksissa, kun yritys on joutunut rajoittamaan Pietarsaaressa sijaitsevan Kuusisaaren lihatehtaan toimintoja. Tehtaassa todettiin elo-syyskuun vaihteessa toistakymmentä koronatapausta ja tartuntaketjut levisivät laajasti ympäri aluetta.

Syyskuun alkupuolella kunnan tartunnanjäljitys ylikuormittui, mikä hidasti altistuneiden kontaktointia. Koronan ilmaantuvuus nousi ajoittain Helsinkiä korkeammaksi.

Kriittinen tilanne tehtaalla kesti kaksi viikkoa, Roland Snellman kertoo. Perjantaina Twitterissä julkaistussa kirjeessä hän kävi läpi tilanteen etenemistä.

”Tapahtumien vyöry oli nopeaa, osin ennalta-arvaamatonta ja käsittämättömän haastavaa. Ajoittain satakunta työpistettä oli Kuusisaaressa tyhjillään”, Snellman kirjoittaa.

Viimeisen viikon aikana tehtaalla ei ole enää todettu tartuntoja ja tuotanto on jo lähes normalisoitunut. Kirjeessään Snellman antaa suuren kiitoksen tehtaan henkilökunnalle sekä Pietarsaaren sosiaali- ja terveysviranomaisille tilanteen helpottamiseksi

Kiitosta myös kilpailijoille.

Osansa kiitoksista saavat myös Snellmanin kilpailijat Atria ja HK, jotka ovat käsitelleet Snellmanin tuotteita, joita ei työntekijäpulan johdosta ole voitu ottaa vastaan Kuusisaareen.

Ronald Snellman kertoo, että käytännöstä sovittiin tuottajien välillä jo pandemian alussa. Hänen mukaansa kilpailijoiden tarjoama apu mahdollisti, että yhtiö pystyi toimittamaan tuotteita asiakkailleen.

”Pelkona oli, että myynti voisi pudota puoleen. Niin ei onneksi tapahtunut, kilpailijoiden tarjoaman avun ja välivarastoissa olleiden tuotteiden ansiosta.”

Tietyissä tuoteryhmissä on kuitenkin ollut saatavuusvaikeuksia, mikä on näkynyt myös kauppojen hyllyillä. Snellman uskoo, että tilanne korjaantuu ensi viikon aikana, kun tuotanto on saatu palautettua takaisin normaalitilaan.

