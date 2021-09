Pekka Aittakumpu on ensimmäisen kauden kansanedustaja Oulun vaalipiiristä.

Keskustalainen. Pekka Aittakumpu on ensimmäisen kauden kansanedustaja Oulun vaalipiiristä.

Keskustan kansanedustaja Pekka Aittakumpu hämmästelee sisäministeri Maria Ohisalon (vihr) ja opetusministeri Li Anderssonin (vas) ”voimattomuutta Elokapinan edessä”.

Aittakumpu on pettynyt sisäministerin tv-esiintymiseen ja opetusministerin vastaukseen, jonka tämä antoi Aittakummun kirjalliseen kysymykseen.

Ilmastoaktivistiryhmä Elokapina on ilmoittanut aloittavansa 10 päivän mielenilmauksen keskiviikkona. Tarkoitus on katkaista liikenne Mannerheimintiellä.

Aittakumpu huomauttaa, että Elokapina rikkoo tietoisesti lakia, ja nostaa esiin Ohisalon haastattelun Sanna Ukkola Live -ohjelmassa maanantaina.

Ukkola hiillosti Ohisaloa Elokapinasta useilla kysymyksillä ja tiedusteli muun muassa, tuomitseeko Ohisalo Elokapinan tavan osoittaa mieltä. Ohisalo muun muassa viittasi vallan kolmijako-oppiin ja siihen, että oikeusvaltiossa tuomioita antavat muut tahot kuin poliitikot. Ohisalo totesi, että oikeusvaltiossa poliisi ja oikeuslaitos tekevät päätökset siitä, mikä on rikolliseksi katsottavaa toimintaa, ja poliisi ja mielenosoittajat neuvottelevat kentällä toimintatavoista.

Sisäministeri toisti moneen kertaan, ettei poliitikon tehtävä ole ottaa kantaa yksittäisten mielenosoittajien toimintatapoihin.

”Pointti on siinä se, että jokainen näistä ihmisistä tietää itse kyllä varmasti, missä lain rajat menevät ja uskoisin, että ovat valmiita sitten kantamaan seuraukset ja niin pitääkin olla. Tällaista väkivallatonta toimintaa on Suomessa ennenkin nähty, ja sitä he näyttävät harjoittavan tässä”, Ohisalo sanoi ohjelmassa.

Elokapina toivoo ilmastohätätilan julistamista Suomeen. Ohisalon mukaan myös vihreiltä on tästä linjaus puoluekokouksestaan. Hän huomautti, että vastikään myös tasavallan presidentti Sauli Niinistö puhui ilmastohätätilasta YK:n yleiskokouksessa.

Keskustalainen hämmästelee sisäministeriä

Aittakumpu ihmettelee Ohisalon kommentteja.

”Poliisiasioista vastaava sisäministeri Ohisalo ei kyennyt Sanna Ukkolan haastattelussa 27.9. vastaamaan, onko Elokapinan harjoittama lainvastainen Mannerheimintien tukkiminen väärin. Hän ei pystynyt vastaamaan myöskään siihen, onko poliisin ohjeiden noudattamatta jättäminen Elokapinalta väärin”, Aittakumpu hämmästelee.

Aittakummun mielestä sisäisestä turvallisuudesta vastaava sisäministeri aiheuttaa toiminnallaan huolta suomalaisten turvallisuudesta.

”Voiko todella olla niin, että sisäministerin mielestä tarkoitus pyhittää keinot ja lain rikkomiselta voi ummistaa silmät silloin, kun se palvelee omaa ideologiaa? Tällaisen ajattelun levittäminen tai edes siihen vihjaaminen on yhteiskunnan vakaudelle vaarallista, etenkin kun kyseessä on maan sisäministeri. Hänen on otettava asiaan selkeä kanta ja tuomittava Elokapinan harjoittama lain rikkominen.”

Opetusministerin vastaus oli pettymys

Aittakumpu ihmettelee myös sitä, että peruskoulutuksesta ja lukiokoulutuksessa vastaava opetusministeri Li Andersson ei vastaa kysymykseen, hyväksyykö tämä lakia tietoisesti rikkovan liikkeen vierailut kouluissa. Aittakumpu kertoo saaneensa vastauksen sijaan ”kolmisen sivua tekstiä asian vierestä”, vaikka kysymys oli yksinkertainen.

Aittakumpu toivoo, että opetusministeri vielä vastaisi hänen kysymykseensä.

”Kirjallisista kysymyksistä menee mieli ja tarkoitus, jos niihin ei vastata asiallisella tavalla. Ministerin tehtävänä on vastata kansanedustajan kysymykseen.”

Lukiokoulutuksen päällikkö Harri Korhonen kommentoi aiemmin Helsingin Uutisille, että Elokapinan näkyminen helsinkiläiskoulun teemaviikolla ”oli ok”, mutta toiminnan markkinoiminen liikkeen omasta aloitteesta olisi ollut eri asia.