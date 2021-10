Viime sunnuntaina, kun Saksassa televisioruuduille ilmestyivät ensimmäiset palkit merkiksi liittopäivävaalien ovensuukyselyjen tuloksista, pääkaupunki Berliinistä kuului kummia.

Ainoa, mikä ei hätkähdyttänyt saksalaisia oli se, että kummia kuuluu nimenomaan Berliinistä.

Joillain äänestyspaikoilla oli muutamaa minuuttia vaille iltakuuden niin pitkiä jonoja, että äänestämistä oli pakko jatkaa yli virallisen vaalihuoneiden sulkemisajan.

Syy oli hyvin berliiniläinen.

Samana päivänä pidettyjen Berliinin kaupunkiosavaltion maapäivävaalien vaalilippuja oli monilla äänestyspaikoilla liian vähän.

Kyllä. Nyt puhutaan Saksan pääkaupungista. Ei Minskistä eikä Mogadishusta.

Maratonin vuoksi täydennyskuljetukset pysähtyivät

Kun yksityiskohdat selvisivät, kupletti muuttui vielä berliiniläisemmäksi.

Vaaliviranomaiset juoksivat kriisin iskettyä äänestyspaikalta toiselle kyselemässä, josko muilta löytyisi ylimääräisiä lippuja.

Täydennystä tuoneet kuriiriautot juuttuivat liikenteeseen, joka oli sekaisin Berliinin maratonin vuoksi.

Jonottajille käytiin ehdottamassa, suostuisivatko nämä lippujen puuttuessa äänestämään vain valtakunnallisissa vaaleissa, jotta jonoa saadaan purettua.

Muutamilla äänestyspaikoilla ongelmaa yritettiin ratkaista kopiokoneilla.

Myöhästymisen vuoksi joiltain äänestyspaikoilta annettiin surutta televisioruuduilla edenneeseen laskentaan fiktiivisiä ”arvioita”, kun äänestyksen ollessa vielä käynnissä ei muuta voitu.

Näin siis Berliinissä. Ei Minskissä eikä Mogadishussa.

Vaalivastaava erosi pitkin hampain

Törttöilyn jälkipyykki on muistuttanut sen yhden tietyn lentokentän tietyn sorttista rakentamista.

Berliinin kaupunkiosavaltion vaaleista vastaava johtaja ei osannut vastata, miksi kaikilla äänestyspaikoilla ei ollut riittävästi lippuja. Kesti pitkään ennen kuin hän suostui ymmärtämään, että sotkun vuoksi pitää erota.

Keskinäisen syyttelyn ja syyllisten keksimisen huipentuma saavutettiin, kun korkea Berliinin virkamies äityi ihmettelemään, miksi liittokansleri Angela Merkelin hallitus ei vaihtanut vaalien ajankohtaa, vaikka tiesi, että Berliinin maraton on samana päivänä.

Äkkiä katsottuna tämä kaikki tuntuu surkuhupaisalta. Vähänkin enemmän kun pohtii, se on vain surullista – ehkä jopa vähän pelottavaa.

Yhdistyneen Saksan pääkaupungin johtaminen on ollut kaoottista alusta lähtien. Berliinin päätöksentekijät eivät tähän päivään mennessä ole ymmärtäneet, mikä rooli ja vastuu pääkaupungilla on.

Demokratian perusedellytys ei toimi

Talous on ongelmista kroonisin: ”Berliini on seksikäs, mutta vararikossa”, on tuttu sanonta kaikille saksalaisille.

Se, että Berliinin lentokentän valmistuminen myöhästyy yhdeksän vuotta ja kustannukset paisuvat kahdesta miljardista kuuteen miljardiin, on tietysti katastrofi.

Nyt pelissä on enemmän: demokratia. Yhtä sen perusedellytyksistä ei saada toimimaan.

Osa maapäiville pyrkineistä ehdokkaista vaatii hyvin perustein äänten laskemista uudelleen. Villejä spekulaatioita jopa vaalien mitätöimisestä riittää.

Kaikki tämä tapahtuu aikana, jolloin ilma on muutenkin sakeana erilaisia perusteettomia salaliittoteorioita vaalien manipuloimisesta. Berliinin sotku on syöttö lapaan näille sylttytehtailijoille.