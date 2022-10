Kansanedustaja Kai Mykkänen (kok) on Suomen entinen ulkomaankauppa- ja kehitysministeri ja entinen sisäministeri. Hän vaatii Putinin sotakassan rahahanoja kiinni.

Ex-ministeri. Kansanedustaja Kai Mykkänen (kok) on Suomen entinen ulkomaankauppa- ja kehitysministeri ja entinen sisäministeri. Hän vaatii Putinin sotakassan rahahanoja kiinni.

Ex-ministeri. Kansanedustaja Kai Mykkänen (kok) on Suomen entinen ulkomaankauppa- ja kehitysministeri ja entinen sisäministeri. Hän vaatii Putinin sotakassan rahahanoja kiinni.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) uskoo, että venäläisen öljyn vientikuljetusten kieltäminen nousee vielä pöydälle Euroopan unionissa.

Asian nostaa esille oppositiopuolue kokoomuksen kansanedustaja, entinen ulkomaankauppa- ja kehitysministeri ja entinen sisäministeri Kai Mykkänen. Hänen mukaansa Venäjän presidentin Vladimir Putinin sotakassan rahahanat tulee saada kiinni ja kieltää venäläisen öljyn kuljetukset eurooppalaisilta varustamoilta.

”Eikö niin, että viime viikolla Kreikka ja eräät muut jäsenmaat onnistuvat estämään sen, että venäläisen öljyn rahtaaminen pääosin eurooppalaisten varustamojen toimesta kiellettäisiin? Kysynkin ulkoministeriltä, voitaisiinko nyt tämän vastahyökkäyksen, momentumin, tilanteessa vielä palata päämiestasolla tähän, että nyt on aika keskeyttää venäläisen öljyn rahtaaminen isolta osaltaan Suomenlahden kautta — sadan miljardin dollarin vuosittainen virta — ja tiputtaa sitä kautta Putinin kyky nopeasti alas”, Mykkänen tiedusteli eduskunnan kyselytunnilla.

Koko ajan ”juostu kilpaa”

Ulkoministeri Haaviston mukaan koko ajan on ”juostu kilpaa” sen kanssa, mitä Venäjä tekee sotatoimillaan ja tehty esityksiä Euroopan unionissa uusista sanktioista mukaan lukien kaikki öljyyn kohdistuvat sanktiot ja kaasuun kohdistuvat sanktiot.

”On totta, että yksittäiset jäsenmaat sitten omaa tilannettaan peilaten joko hyväksyvät näitä ehdotuksia tai hylkäävät niitä tai pyytävät, että niiden valmisteluun varataan vielä niille aikaa. On annettu tiettyjä aikajanoja. Täytyy huomata, että jo tehdyissäkin sanktiopäätöksissä on näitä myöhemmin laukeavia kohtia, ja se kiristää jo sanktioita tässä mielessä. Aivan kaikkia sanktiota ei ole otettu käyttöön juuri sen takia, että on ollut juurikin jäsenmaiden vastustusta”, Haavisto vastasi kyselytunnilla torstaina.

Ministeri uskoo, että Venäjä-sanktiot vielä kovenevat.

”Suomi on ollut kovan linjan kannattaja sekä näiden öljy- että kaasusanktioiden osalta, ja olemme myöskin nostaneet esiin sen, että turistiviisumit, samalla tavalla kuin me olemme ne kieltäneet, kiellettäisiin koko EU:n alueella. Uskon, että sanktiopaketit koko ajan kehittyvät, tulee näitä uusia ehdotuksia, ja varmaan päästään tähänkin edustajan esittämään ehdotukseen.”

EU-tuontikiellosta on linjattu

EU-jäsenmaat pääsivät juuri eilen sopuun kahdeksannesta Venäjän vastaisesta pakotepaketista. EU kieltää kivihiilen, koksihiilen, tiettyjen elektronisten komponenttien, ilmailualalla käytettyjen teknisten tuotteiden sekä tiettyjen kemikaalien viennin Venäjälle.

EU ja G7-maat ottavat myös käyttöön hintakaton venäläiselle öljylle. Hintakatto koskee venäläisen öljyn merikuljetuksia kolmansiin maihin. Hintakattoa koskevalla poikkeuksella kuljetukset olisivat kuitenkin sallittuja, jos öljy ostetaan ennalta vahvistetun hintakaton puitteissa. Kreikka, Kypros ja Malta ovat aiemmin vastustaneet öljyn hintakattoa.

Mykkänen luonnehti viime viikonloppuna Verkkouutisten blogissaan komission esittämää hintakattoa mutkikkaaksi ”välimalliksi”.

”Minusta meidän pitäisi etsiä keinoja estää Venäjän öljykuljetukset Itämeren poikki kokonaan. Jos niin sanotut vakiintuneet varustamot saataisiin ensin siitä sivuun, eksoottisten merirosvolaivastojen kohdalla alkaisi olla yhä selvemmät perusteet estää kuljetuksia ihan ympäristöriskien takiakin”, Mykkänen kirjoittaa.

Euroopan öljyntuonnin osalta EU on aiemmin määrännyt meriteitse tuotavalle venäläisöljylle tuontikiellon, jonka on määrä alkaa joulukuussa. Kieltoon sisältyy poikkeuksia. EU-komissio arvioi toukokuussa, että 90 prosenttia Venäjän öljyviennistä Eurooppaan loppuu kuluvan vuoden loppuun mennessä.

LUE SEURAAVAKSI: