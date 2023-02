Lentoyhtiö Scandinavian Airlines (SAS), Ruotsin yleisradioyhtiö SVT sekä useat ruotsalaiset yhtiöt, teleoperaattorit ja korkeakoulut joutuivat tiistaina kyberiskujen uhreiksi. SAS:n ja SVT:n iskuista vastuun itselleen on ottanut ryhmä, joka kutsuu itseään nimellä Anonymous Sudan. Edeltävällä viikolla kohdistettiin palvelunestohyökkäyksiä ruotsalaisiin terveydenhuollon toimijoihin, SVT kertoo.

Anonymous Sudan -ryhmä kommentoi asiaa Telegramissa. Sen mukaan iskut liittyvät Ruotsissa hiljattain tapahtuneeseen julkiseen Koraanin polttoon. Ryhmä kertoo jatkavansa iskuja, mikäli Ruotsin hallitus ei virallisesti pyydä anteeksi Koraanin polttamista.

Ryhmä korostaa viestissään, etteivät iskut liity millään tavalla Venäjään. Iskuista uutisoinut The Record kuitenkin kertoo venäläistaustaisen hakkeriryhmä UserSecin kommentoineen Telegramissa, että se auttaa Anonymous Sudania iskuissa.

Tietoturva-asiantuntija Marcus Murray kommentoi SVT:lle, että kyse saattaa kokonaisuudessaan olla Venäjän masinoimasta kampanjasta, sillä Venäjä hyötyy muslimimaiden vihasta Ruotsia kohtaan.

Ruotsissa on poltettu Koraaneja näytösluontoisesti Turkin suurlähetystöjen luona, ja tempauksista ärsyyntynyt Turkki on laittanut Ruotsin ja Suomen Nato-ratifioinnit jäihin. Polttamisten taustalla on ollut Venäjä-mielistä äärioikeistotoimintaa. Murrayn mukaan on loogista, että venäläistoimijat haluavat saada lisää Ruotsi-vastaista mielialaa muslimiryhmissä.

SVT joutui palvelunestohyökkäysten kohteeksi, kun taas SAS:n järjestelmissä nähtiin perusteellisempaa sotkua. Lentoyhtiön sivut ja sovellus olivat nurin muutaman tunnin ajan, ja osa matkustajista onnistui näkemään muiden matkustajien tietoja.

Lentoyhtiön mukaan matkustajien lento- ja yhteystietoja sekä luottokorttien numeroiden viimeisiä merkkejä on ollut väärien silmien nähtävissä. Kokonaisia luottokorttinumeroita tai esimerkiksi passitietoja ei kuitenkaan ole päässyt vuotamaan.