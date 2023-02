Kokoomuksen kansanedustaja Atte Kaleva vaatii, että Suomen on harkittava uudelleen suhtautumistaan henkilömiinat kieltävään Ottawan sopimukseen sekä Ahvenanmaan demilitarisointiin.

"Euroopan ja myös Itämeren alueen turvallisuustilanne on muuttunut merkittävästi Venäjän aloitettua brutaalin hyökkäyssodan Ukrainassa. Suomi on reagoinut tähän jo hakemalla puolustusliitto Naton jäsenyyttä. Meidän on kuitenkin syytä tarkastella myös muita asemaamme vaikeuttavia kansainvälisiä järjestelyjä”, Kaleva peustelee tiedotteessaan.

Kalevan mukaan Suomi on perinteisesti pitänyt kiinni kansainvälisistä sopimuksista ja kannattanut monenkeskistä sääntöperustaisuutta, ja se on hyvä lähtökohta tulevaisuudessakin. Hän korostaa samalla, että murroskohdissa sopimuksia on kuitenkin tarpeen tarkastella uudestaan ja muistuttaa siitä, kuinka presidentti Mauno Koivisto ilmoitti, että Suomi pitää joitakin Pariisin rauhansopimuksen osia vanhentuneina.

"Nyt on samalla tavalla todettava, että sellaiset jälkisuomettuneisuuden ajan sopimukset kuin esimerkiksi Ottawan sopimus on arvioitava uudestaan. Me olemme pyrkineet korvaamaan henkilömiinoja muilla keinoilla, mutta tosiasia kuitenkin on, että tarvitsemme edelleen miinoja ja niihin liittyvää pelotevaikutusta", Kaleva sanoo.

Hän katsoo lisäksi, ettei ”oikein istu tämän päivän maailmaan”, että Suomi joutuu puolustamaan Ahvenanmaata kädet sidottuna.

“On suorastaan irvokasta, että rauhaa saarimaakunnassa valvoo juuri Venäjä. Sopimus on yksiselitteisesti kaikilta osin vanhentunut”, Kaleva sanoo.

FAKTAT Ahvenamaan asema Ahvenanmaa on alun perin demilitarisoitu jo Krimin sodan jälkeen vuonna 1856 käydyissä Pariisin rauhanneuvotteluissa. YK:n edeltäjä Kansainliitto myönsi Suomelle suvereniteetin Ahvenanmaahan nähden vuonna 1921. Kun Kansainliitto ratkaisi suvereniteettikysymyksen vuonna 1921, vuoden 1856 demilitarisointi vahvistettiin. Samalla velvoitettiin tekemään erillinen monenvälinen sopimus Ahvenanmaan demilitarisoinnista ja neutralisoinnista. Niin sanottu Ahvenanmaasopimus tehtiin 20 päivänä lokakuuta 1921. Demilitarisointi vahvistettiin vallitsevan tilanteen mukaan 1947 Pariisin rauhansopimuksella.

Kalevan mukaan nykyinen Itämeren turvallisuustilanne edellyttää, että Suomen on voitava varautua Ahvenanmaan puolustamiseen. Hän sanoo, että alueelle on voitava rakentaa puolustuksellisia rakenteita ja sotilaiden pitää saada myös harjoitella ja tarvittaessa lisätä läsnäoloaan alueella.

”Ahvenanmaan sopimusjärjestelyyn liittyy ajatus alueen neutraliteetista. Nykyisessä turvallisuuspoliittisessa tilanteessa tämä on hyvin epärealistinen lähtökohta. Saarten strategisen sijainnin takia on suorastaan todennäköistä, että Venäjällä on intressi ja halu alueen haltuun ottamiseen osana Itämeren alueen sotatoimia. Siihen on järkevää ja välttämätöntä varautua. Ahvenanmaan puolustamisen pitää olla myös käytännössä toteutettavissa”, Kaleva sanoo.

Ahvenanmaan demilitarisoinnin uudelleenarviointia on esittänyt myös kokoomuksen eduskuntavaaliehdokas, sotatieteiden tohtori Jarno Limnéll. Hänen mukaansa on mukaan syytä pohtia, onko sopimus Ahvenanmaasta mitätön YYA-sopimuksen tavoin.

