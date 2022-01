Joulukuussa Suomeen saapunut koronaviruksen omikronvariantti on muuttanut merkittävästi rokotettujen tartuntatilannetta, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) lausunnossaan hallituksen koronaneuvotteluihin.

”Oleellisena muutoksena, kun aiemmin rokotetuilla havaittujen tartuntojen ilmaantuvuus oli noin 80 prosenttia alhaisempaa kuin rokottamattomilla, nyt rokotetuillakin havaitaan tartuntoja lähes samoilla ikäryhmäkohtaisilla ilmaantuvuuksilla kuin rokottamattomilla”, THL kertoo.

”Rokotteen kolmosannoskaan ei näyttäisi oleellisesti vähentävän tartuntojen ilmaantuvuutta.”

Toisaalta myös rokottamattomilla tartuntojen ilmaantuvuuden nousu on jyrkentynyt, THL jatkaa. Koska rokotettuja on paljon, tartuntojen lukumääräinen nousu on tapahtunut erityisesti rokotetuilla.

THL:n mukaan rokotetehon alhaisuus omikrontartuntaa vastaan tarkoittaa, että ”rokotetut ovat muutamien viikkojen kuluttua rokottamisesta suunnilleen yhtä alttiita omikrontartunnalle kuin rokottamattomatkin, eikä rokottamalla juurikaan voida vaikuttaa omikronin kohdalla tartuntojen leviämiseen väestötasolla”.

”Suuri alttiiden määrä yhdessä omikrontartunnan nopeasti kehittyvän tartuttavuuden kanssa vaikuttavat siten, että tartunnat todennäköisesti nousevat edelleen ja käyvät väestön läpi nopeasti – ennemmin muutamissa viikoissa kuin muutamissa kuukausissa.”

Myös taudinkuva muuttui lievemmäksi

THL:n lausunto käsittelee koronaepidemian epidemiologista, lääketieteellistä sekä palvelujärjestelmän tilannekuvaa. Omikronvariantti on aiheuttanut muutoksia myös sairastuneiden keskimääräiseen taudinkuvaan.

”Väestötasolla on useista maista julkaistu havaintoja omikronin aiheuttamasta aikaisempia variantteja lievemmästä taudinkuvasta, ja omikrontartunta onkin johtanut sairaalahoidon tarpeeseen selvästi harvemmin kuin deltavarianttitartunta.”

”Omikron näyttää korkean rokotuskattavuuden väestöissä lievemmältä johtuen mm. siitä, että kaksi kertaa rokotetuilla rokotussuoja päästää läpi infektioita, mutta estää vakavan taudin. Näin rokotussuojan laadusta, kattavuudesta ja kohdentumisesta johtuen syntyy suhteessa paljon infektioita, mutta vähän sairaalahoitoja.”

Toisaalta ”omikron todennäköisesti aiheuttaa deltavarianttia lievemmän taudinkuvan myös kaiken kaikkiaan, ja siten myös rokottamattomalle”.

”Syitä on tutkimuksissa ehditty löytää mm. viruksen tavasta päästä soluun ja lisääntymisestä niin soluviljelmissä kuin ihmisessä. Omikronilla on heikompi kyky infektoida alahengitysteitä, ja etenkin keuhkokudosta. Juuri keuhkokudoksen tuhoutuminen on ollut merkittävimpiä syitä hengityskoneeseen ja tehohoitoon joutumiselle aiempien virusmuunnosten aiheuttamien covid-19-infektioiden kohdalla.”

Aikaisempien koronavirusmuunnosten aikaan verrattuna tilanne eroaa nyt merkittävästi: väestössä suurimmassa vakavan taudin riskissä olevista eli 65 vuotta täyttäneistä ja sitä vanhemmista 91 prosenttia on saanut kaksi ja 71 prosenttia kolme rokoteannosta. Yli 45-vuotiaista vastaavat luvut ovat 89 prosenttia ja 61 prosenttia.

”Sen lisäksi, että omikron ei vaurioita keuhkokudosta yhtä vahvasti kuin aikaisemmat variantit, on tehohoitotaakka omikroninfektion aallossa suhteellisesti pienempi tartuntamääriin nähden johtuen hyvästä rokotussuojasta erittäin vaikeaa taudinkuvaa vastaan. ”

Iso-Britanniassa raskaan tehohoidon eli hengityskonehoidon kuormitus ei ole noussut, vaikka omikrontartunnat ovat nelinkertaistuneet ja sairaalapotilaiden määrä on kaksinkertaistunut, lausunnossa kerrotaan.

Vaikka rokottamisella ei voida enää estää sitä, että tartunnat leviävät laajasti väestössä, rokotuskattavuuden parantamisella voidaan estää taudin vakavia seurauksia ja sairaaloiden ylikuormittumista.

LUE MYÖS Tässä on Suomen asumisen suunta vuoteen 2028 – Hallituksen asuntopoliittisessa ohjelmassa 5 merkittävää seikkaa

”Sairaalahoitojen estämisen kannalta väestön rokotussuojaa on kuitenkin potentiaalisesti merkittävämmin parannettavissa vielä rokottamattomien aikuisten rokottamisella ja ikääntyneiden/riskiryhmiin kuuluvien kolmansien annosten antamisella.”

THL on olettanut lausunnon tueksi tekemässään mallinnuksessaan potentiaalisen sairaalataakan arvioimiseksi, että virus käy – rajoituksista ja suosituksista huolimatta – läpi suuren osan Suomen väestöä (80 prosenttia ikäryhmittäin, poikkeuksena 60 prosenttia alle 10- ja yli 70-vuotiailla).