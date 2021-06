Kuka teki virheen? Eduskunnan entisen talouspäällikön Pertti J. Rosilan mukaan syyllinen on selvä, eikä nyt puhuta Sanna Marinista (sd).

Aamiaiskohu. Kuka teki virheen? Eduskunnan entisen talouspäällikön Pertti J. Rosilan mukaan syyllinen on selvä, eikä nyt puhuta Sanna Marinista (sd).

Eduskunnan entinen talouspäällikkö, legendaariseksi ja tarkaksi kirstunvartijaksi kuvattu Pertti J. Rosila on seurannut pääministerin aamiaisista noussutta kohua huvittuneena, koska eduskunnassa on ”harvinaisen selvää, mikä on verotonta ja mikä verollista”.