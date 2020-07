Kulttuuriministeri Oliver Dowden ilmoitti parlamentille hallituksen muuttuneesta kannasta, joka merkitsee boikottia Huawein mobiiliverkkoihin liittyville laitteille.

”Paras tapa turvata verkkomme on se, että operaattorit lakkaavat käyttämästä uusia Huawein laitteita Britannian tulevan 5g-verkon rakentamisessa. Tämän vuoden lopun jälkeen televiestintäoperaattoreiden ei pidä ostaa mitään 5g-laitteita Huaweilta”, Dowden totesi.

Hänen mukaansa hallituksen kanta perustuu kansallisen turvallisuuskeskuksen suositukseen. Britannian neljä mobiilioperaattoria, EE, Vodaphone, O2 ja Three ovat käynnistäneet 5g-palveluita, mutta niistä täytyy poistaa Huawein laitteet vuoteen 2027 mennessä.

”Tämä aiheuttaa kahdesta kolmeen vuoteen kestävän viivästyksen 5g-verkon valmistumiseen ja kahteen miljardiin puntaan [2,2 miljardiin euroon] nousevat lisäkustannukset”, Dowden myönsi.

Nokia ja Ericsson valmiina apajille

Huawein pohjoismaiset kilpailijat Nokia ja Ericsson ilmoittivat heti päätöksen jälkeen valmiudesta osallistua Britannian 5g-verkkojen urakoihin.

Nokian Britannian-maajohtaja Cormac Whelan kommentoi Reutersille, että Nokia on valmis korvaamaan Huawein verkkolaitteet maassa. Hänen mukaansa Nokia on valmis ”astumaan tukemaan Britannian hallituksen päätöstä niin, että vaikutus asiakkaidemme verkkoja käyttäviin ihmisiin olisi mahdollisimman pieni”. Whelanin mukaan Nokia pystyy korvaamaan sekä Huawein verkkojen kattavuuden että nopeuden.

Myös Ericsson ilmoitti olevansa valmis työhön Britannian operaattoriyhtiöiden kanssa niin, ettei asiakkaille koidu Huawei-päätöksestä haittaa. Ericsson kommentoi myös, että päätös poistaa Britannian 5g-investointeja hidastaneen epävarmuuden.

Yhdysvallat ja Hongkongin tapahtumat taustalla

Hallituksen päätöksellä pyörretään pääministeri Boris Johnsonin tammikuinen ilmoitus, että Huaweilla voisi olla rajoitettu rooli 5g-verkon rakentamisessa. Tuolloin rajattiin hankinnat yhtiöltä turvallisuuden kannalta riskittömiin osiin, kuten antenneihin ja tukiasemiin, ja markkinaosuus 35 prosenttiin.

Britanniaa on painostanut Yhdysvaltojen hallitus, joka kielsi toukokuussa maan yrityksiä myymästä komponentteja Huaweille. Presidentti Donald Trump uskoo kiinalaisyhtiön olevan turvallisuusriski ja hoitavan vakoilua Kiinan hallitukselle.

Konservatiivisessa puolueessa on vahva ryhmä, joka on ajanut Huawei-boikottia. Vaikka Johnsonilla on 80 kansanedustajan enemmistö parlamentissa, hänen pelkonaan oli, ettei hän olisi saanut Huawei-päätöksen taakse riittävää enemmistöä puolueestaan.

Päätös 5g-verkosta ja korkean riskin toimittajista sisällytetään televiestinnän turvallisuuslakiin, joka on tarkoitus antaa syksyllä. Kovan linjan konservatiiviedustajat saattavat vielä yrittää parlamentissa nopeuttaa Huawein laitteistonpoiston aikataulua.

Viimeaikaiset tapahtumat ovat koventaneet Kiina-vastaisia kantoja Britanniassa. Hongkongissa voimaan tulleen uuden turvallisuuslain on nähty rikkovan alueen autonomiaa ja sopimusta, jonka maat solmivat Hongkongin siirtyessä Kiinan hallintaan vuonna 1984.

Kiina kolmanneksi suurin vientikohde

Huawein suurin brittiasiakas, EE-mobiilioperaattorin omistava televiestintäyhtiö BT on varoittanut liian nopean aikataulun johtavan toimintahäiriöihin. Yhtiön mukaan Huawein laitteistojen poisto 5g-verkoista vaatii ainakin seitsemän vuotta ja vanhemmista verkoista kymmenen vuotta.

Huawei päätös saattaa aiheuttaa sen, että Kiina vähentää kauppaansa Britannian kanssa. Taloustutkimuslaitos NIESR:n tuoreessa raportissa on arvioitu kuuden prosentin kysynnän vähentymisen pudottavan prosentin Britannian bruttokansantuotteesta.

Britannian ja Kiinan kauppa on kasvanut tasaisesti 1990-luvulta, ja kaupan arvo on 5,6 prosenttia kaikesta Britannian käymästä kaupasta. Manner-Kiina on Britannian kolmanneksi suurin tavara- ja palveluviennin kohde ja Yhdysvaltain jälkeen toiseksi suurin EU:n ulkopuolinen kauppakumppani.

Britannia yrittää solmia uudet kauppasopimukset tärkeimpien kauppakumppaneidensa kanssa, sillä aiemmat sopimukset raukeavat brexitin siirtymäajan päättyessä vuoden lopussa. Britannia aloitti neuvottelut Yhdysvaltain kanssa toukokuussa.