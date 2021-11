Vasemmistoliitto tiedottaa puolueen tuoreen kansanedustajan Suldaan Said Ahmedin joutuneen poikkeuksellisen törkeän rasistisen häirinnän ja uhkailun kohteeksi.

Syksyllä eduskunnassa aloittaneelle kansanedustajalle postitettiin hirttosilmukalle sidottu köysi ”erittäin häiritsevän, rasistisen viestin kera”. Virkavalta on puolueen mukaan tietoinen tapahtumasta.

Said Ahmed kertoo pohtineensa, toisiko tapauksen julkisuuteen. Todennäköisesti tekijän tarkoitus on ollut saada huomiota teolleen ja normalisoida rasistista uhkailua poliitikkoja kohtaan, hän toteaa.

”Mietin, että on tärkeää näyttää myös julkisesti se, että tällaista tämä on. Tällaista joutuu edelleen Suomessa kohtaamaan 2020-luvulla. Haluan tehdä työtä sen eteen, ettei kenenkään lapsen tarvitsisi enää tulevaisuudessa kohdata tällaista”, Said Ahmed sanoo.

Tiedotteen mukaan ”kansanedustajien häirintä ja pelottelu, jopa suorilla henkeen kohdistuvilla uhkauksilla vaarantavat demokratian toiminnan”.

”On kestämätöntä, että poliitikot joutuvat pelkäämään turvallisuutensa puolesta. Häirinnän käsittely vie aikaa ja voimavaroja siltä työltä, jota tekemään esimerkiksi kansanedustajat on valittu”, tiedotteessaan todetaan.

Said Ahmedin mukaan ”tämä vastenmielinen teko on vain osa siitä rasistista palautteesta sekä häirinnästä, jota olen politiikassa mukana ollessani saanut osakseni". Nyt lähetetyn häirintäpaketin rasismi tuntuu hänen mukaansa erityisen satuttavalta.

”Se mitä sillä yritetään minulle sanoa on, että sinä et kuulu tänne. Jokainen Suomessa asuva ei-valkoinen tunnistaa tuon tavan koittaa alentaa meitä ja sulkea meitä ulos. Minulla on viesti teille rasistit: Me kuulumme tänne ja olemme osa suomalaista yhteiskuntaa halusitte tai ette.”

Kyseessä ei kansanedustajan mukaan ole yksittäistapaus, sillä ”useat kansanedustajat saavat jatkuvasti osakseen häirintää ja uhkailuja sisältäviä viestejä, joilla pyritään häiritsemään poliittista osallistumista”.

