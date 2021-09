Vihreiden konkarikansanedustaja Satu Hassi ihmettelee ilmastotoimien ympärille budjettiriihen alla syntynyttä keskustelua.

Vihreät ja vasemmistoliitto ovat puhuneet ilmastoriihestä ja vaatineet riihestä ilmastotoimia. Keskusta puolestaan on katsonut, että riihen tulisi keskittyä ennen kaikkea työllisyystoimiin. Hallitus kokoontuu budjettiriiheen huomenna tiistaina.

Myös vihreiden varapuheenjohtajaehdokkailta lähti Uuden Suomen kyselyssä tiukka viesti huomenna tiistaina käynnistyvään budjettiriiheen. Valtaosa heistä katsoi kyselyssä, että vihreiden tulisi lähteä hallituksesta, jos budjettiriihessä ei saada linjattua hallitusohjelman mukaisia ilmastotoimia.

Vihreiden puheenjohtaja, sisäministeri Maria Ohisalo totesi viikonloppuna, että loput päätökset hiilineutraaliuden saavuttamiseksi vuoteen 2035 mennessä on tehtävä budjettiriihessä.

Hassi hämmästelee Twitterissä, että ilmastotoimien vaatijoita on syytetty muun muassa epärealistisuudesta.

”Kevään kehysriihessä päätettiin, että tarvittavat lisätoimet sovitaan nyt budjettiriihessä. Koska päästökauppa on purrut aiemmin arvioitua tehokkaammin, kuilu jo päätettyjen ja vielä tarvittavien päästövähennystoimien välillä on onneksi pienentynyt”, Hassi sanoo Twitterissä.

Esimerkiksi Suomen sähkön ja kaukolämmön tuotannon päästöt ovat laskeneet reippaasti huippuvuodesta 2003, hän huomauttaa.

Hassi muistuttaa, että syksyllä 2018 silloisen pääministerin Juha Sipilän (kesk) aloitteesta puolueet neuvottelivat ilmastolinjauksen, jonka hyväksyivät kaikki muut eduskuntapuolueet paitsi perussuomalaiset. Hassi toimi vihreiden neuvottelijana, nykyinen pääministeri Sanna Marin sdp:n neuvottelijana ja työtä veti keskustalainen ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen, Hassi kertaa.

Silloiset neuvottelut käytiin Hassin mukaan, koska syksyllä ilmestynyt IPCC:n raportti kertoi, että puolentoista ja kahden asteen kuumenemisen välillä on valtava ero. Tuolloin puolueet lupasivat Suomen tekevän osuutensa jotta ilmastonmuutos pysyisi 1,5 asteen alapuolella, Hassi huomauttaa ja iloitsee siitä, että Elinkeinoelämän keskusliitto (EK) on pysynyt yhä samanlaisessa kannassa.

Ministeri Tiilikaisen pyynnöstä kansallinen tieteellinen ilmastopaneeli arvioi Suomen oikeudenmukaisen osuuden 1,5 asteen tavoitteessa pysymiseen, Hassi muistuttaa. Ilmastopaneelin mukaan arvioperusteesta riippuen Suomen tulisi olla hiilineutraali 2030, 2035 tai 2040.

”Vihreät ja vasemmistoliitto ajoivat Suomen hiilineutraaliuden tavoitevuodeksi 2030, sdp 2035. Hallitusohjelman ilmasto-osa käsiteltiin Sanna Marinin johtamassa ryhmässä. Kompromissiksi tuli sdp:n esittämä hiilineutraalius 2035”, Hassi tviittaa.

Alkukesästä 2019 kaikkia ilmastotoimia ei pystytty päättämään hallitusohjelmassa ilman etukäteisvalmistelua, Hassi sanoo.

”Syksyllä 2019 hallitus ajoi EU-puheenjohtajana läpi ison ilmastopäätöksen, EU:n sitoutumisen hiilineutraaliuteen 2050 ja vuoden 2030 päästötavoitteen tiukentamisen.”

Hassi huomauttaa, että EU on nyt hyväksynyt ilmastolain, joka tarkoittaa noin 55 prosentin päästövähennystä vuoteen 2030 mennessä. Tähän liittyviä tarkempia toimia komissio julkisti heinäkuussa laajaa huomiota saaneessa ilmastopaketissa.

”Vaikka Suomeen tulisi millainen hallitus, ns. taakanjakosektorilla eli päästökaupan ulkopuolisilla aloilla, kuten liikenteessä ja maataloudessa, tarvitaan jo sovittujen lisäksi uusia päästövähennystoimia. Tästä ei pääse yli eikä ympäri mikään puolue eikä mikään retoriikka”, Hassi sanoo.

Hän painottaa, että ilmastopäätöksillä on kiire ja ilmastonmuutos tulee paljon kalliimmaksi kuin ilmastotoimet.

”Jos ihmettelet, mitä merkitystä on asteella sinne tänne, katso kuvaa. Sivilisaatio on syntynyt jääkauden jälkeen lievien ilmastovaihtelujen kaudella. Olemme astumassa ulos ilmastosta, jossa sivilisaatio on kehittynyt ja jonka tunnemme.”