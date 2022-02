Valkoisen talon edustaja on kertonut medialle, että Venäjän väite joukkojen siirtämisestä pois Ukrainan rajalta on valheellinen.

”He saivat paljon huomiota väitteelleen sekä täällä [Yhdysvalloissa] että ympäri maailmaa, mutta nyt tiedämme, että se oli valheellinen”, sanoo Valkoisen talon verkkosivuilla edustaja, jonka nimeä ei mainita.

Edustajan mukaan Venäjä on itse asiassa viime päivinä kasvattanut joukkojaan Ukrainan rajalla 7000 sotilaalla, ja osa sotilaista saapui vasta keskiviikkona.

Edustaja toteaa myös Yhdysvaltojen edelleen näkevän merkkejä siitä, että Venäjä valmistautuu väärän tekosyyn varjolla oikeuttamaan hyökkäyksen Ukrainaan. Edustajan mukaan kyseessä voi olla esimerkiksi provokaatio Donbassin alueella, väite Naton toiminnasta maalla, merellä tai ilmassa, tai tunkeutuminen Venäjän alueelle.

Tänään Venäjän valtiollinen media Sputnik väitti, että Ukrainan armeija ampui kranaatteja neljällä paikkakunnalla Luhanskin alueella. Valtiollinen venäläisuutistoimisto Tass on aiempina päivinä julkaissut uutisia, joissa Ukrainan kapinallisalueiden johtajat sanovat odottavansa aggressiota Ukrainalta.

Venäjä on kerännyt suuren määrän joukkoja ja kalustoa Ukrainan rajan lähelle ja Yhdsyvallat on varoittanut Venäjän voivan hyökätä uudelleen Ukrainaan hetkenä minä hyvänsä. Samalla Venäjä on esittänyt vaatimuslistan, jossa se muun muassa vaatii, ettei puolustusliitto Nato laajene enää itään.