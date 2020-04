Tasavallan presidentti Sauli Niinistö ottaa poikkeuksellisen kovasanaisesti kantaa Suomessa virinneeseen keskusteluun hallituksen ja presidentin väitetyistä reviirikiistoista sekä valtapolitiikasta.

”Minä olen yllättynyt siitä, että jotkut edelleen tuntuvat ylläpitävän tuollaista vainoharhaista valtapolitiikkaoppia. Ainakaan minä en ole viitannut mihinkään valtaoikeuteen. Päinvastoin olen vain puhunut ajatuksesta esittää hallitukselle sen toiminnan tueksi tällaista ryhmää. Mutta tuo valtiosääntöön ja valtapolitiikkaan liittyvä vainoharhaisuus näyttää kiinnostavan joitakin enemmän kuin asioiden käytännön hoitaminen kriisitilanteessa. Siitä minä olen vähän yllättynyt”, Niinistö sanoi MTV:n Uutisextran haastattelussa lauantaina.

Kuohunta asian ympärillä alkoi jo viime viikonloppuna, kun Iltalehti kertoi Niinistön ehdottaneen ”nyrkin” perustamista koronaviruksen leviämisen vuoksi ja pääministeri Sanna Marinin (sd) torjuneen ajatuksen. Presidentti myönsi sunnuntaina olleensa aloitteellinen asiassa.

Lopulta tasavallan presidentin kanslia ja valtioneuvoston kanslia julkaisivat presidentin ja pääministerin kirjeenvaihdon asiassa.

”Olisin voinut kieltäytyä siitä kertomalla, että se on yksityisarkistoa, johon presidentillä on täysi valta kieltää tai julkaista, mutta kun asia sai tällaisia merkittäviä valtapoliittisia piirteitä, minusta oli aika hyvä, että kaikki näkevät mistä siinä oli kysymys eli valtiosäännön kannalta ei mistään. Jos nyt vaivautuu lukemaan kirjeeni, asian pitäisi olla auringonkirkas. Ei siinä ole yhtään ainutta sanaa, jonka voisi ajatella liittyvän johonkin valtaoikeuksiin”, Niinistö kommentoi lauantaina.

Esimerkiksi eduskunnan puhemies Matti Vanhanen (kesk) on kuitenkin katsonut, että Niinistön kirje oli virhe, jossa astuttiin hallituksen tontille. Vanhanen totesi Ylen haastattelussa, ettei instituutioilla ole ollut tapana neuvoa, miten kukin organisoi oman työnsä.

Sauli Niinistö pitää näkemystä kummallisena.

”Minä en siinä edes antanut neuvoa, vaan esitin tällaisen ajatuksen. On todella merkillistä, jos ajatellaan sillä tavalla, että poliittiset toimijat eivät voisi antaa toisilleen jonkinlaista apua tai miksei suorataan neuvojakin. Minä olen ainakin ollut kiitollinen hyvistä neuvoista aina.”

Presidentti kertoo aikovansa jatkaa koronakeskustelussa ”unilukkarina”.

”Totean saman tien, että en minä lopeta huolenkantamista eli tästä kriisistä, ilmiöistä, joita se tuottaa. Aivan varmasti kannatan huolta, enkä sitä salaa, jos huoli on minusta syvä ja aiheellinen.”

Sauli Niinistö varoitti haastattelussa koronaepidemian suurista vaikutuksista talouteen, erityisesti työttömyydestä.

"Taakkaa on jaettava ja sitten meidän on hyvin tarkkaan mietittävä, miten me pidämme kaikista huolta. Monet ovat ajatelleet, että sitten kun tästä eroon päästään niin syntyy oikein sykähdyttävä into jälleenrakentaa maata. Sotien jälkeenhän sellaista on nähty.”

