Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) otti itse esiin keväiset sanansa hoitajamitoituksesta eduskunnan kyselytunnilla tänään torstaina.

LUE MYÖS:

Kiuru vastaili useaan oppositiokansanedustajan huolenaiheeseen 0,7:n henkilöstömitoitukseen liittyen. Tenttaamisen aloitti Antero Laukkanen (kd).

”0,7 mitoitus on luvattu moneen kertaan. Kuitenkin me tiedämme, että rahoitusta tälle ei ole esitetty missään ainoassa kohdassa. Kansalaisilla on oikeus kuulla, miten te aiotte toteuttaa tämän käytännössä, ja siitä tässä on kysymys”, Laukkanen kritisoi.

Ministeri Kiuru sanoi useampaankin otteeseen, että rahoitus selviää, kun hallitus antaa eduskunnalle lakiesityksen henkilöstömitoituksesta. Parhaillaan lakiluonnos on lausuntokierroksella.

”Se, millä tavalla me puhumme tänä päivänä meidän vanhustenhuollon kriisistä ja kuinka me haluamme sen ratkaista, se riippuu juuri ja ainoastaan tästä salista. On sanottava, että pelkästään hoitajamitoitus ei ratkaise näitä ongelmia kentällä, mutta jo on aikakin saada edes tämä asia valmiiksi”, Kiuru sanoi.

Hän syytti ponnekkaasti nykyistä oppositiopuoluetta kokoomusta hoitajamitoituksen estämisestä useana vuonna.

Perussuomalaisten Arja Juvonen kyseli Kiurulta edelleen, miten hoitajamitoitus toteutetaan ja kritisoi, että asia olisi pitänyt hoitaa jo aiemmin.

”Nyt hiukan pysähtyisin tähän paikkaan. Edustaja Juvonen. Tätä hallituskautta on tainnut mennä noin 5 kuukautta. Ja me olemme jo tehneet esityksen, miten hoitajamitoitus tässä maassa laitetaan kuntoon. Muistaakseni edeltävässä kokoonpanossa perussuomalaiset olivat hallituksessa, mutta hoitajamitoitusta ei näkynyt eikä kuulunut”, Kiuru sanoi ja toisti näkemyksensä, että kokoomus on kerta toisensa jälkeen uudistuksen torpannut.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo palasi omaan lausuntoonsa desimaaleista, jonka tulkittiin olevan tuhoisa puolueen kannatukselle. Orpon surullisenkuuluisa lausunto kuului, että ”ihminen ei ole desimaali”. LUE LISÄÄ:

”Olin oikeassa jo keväällä kun sanoin, ettei tämä yhdellä luvulla tule kuntoon. Pitäisi olla joku tolkku, mitä puhuu ennen ja jälkeen vaalien, ministeri Kiuru”, Orpo sanoi omassa puheenvuorossaan kyselytunnilla.

”Hoitajia ei ole, ministeri Kiuru. Siksi jos te lupaatte 0,7, niin ei ole hoitajia – he ovat pois kotipalveluista. Vanhusten palveluja pitää kehittää kokonaisuutena. Kunnilla on erittäin vaikea taloudellinen tilanne. Eivät kunnat pysty ilman teidän lisärahoja”, Orpo sanoi.

LUE MYÖS:

Myös ministeri Kiuru palasi vanhaan kommenttiinsa omassa vastauksessaan. Vastausta antaessaan hänen äänensä kohosi lähes huudoksi.

”Kyllä 0,7 mitoitus tulee nostamaan vanhustenhuollossa hoitajien määrää. Se tulee tekemään mahdottomaksi että hoitohenkilökunta tekee tukiehtäviä. Vetosin tähän saliin jo viime keväänä, että yhdellä lauseella olisi tämä asia voitu laittaa kuntoon. Sitä ei voitu laittaa, ja sen takia me olemme nyt eduskunnassa sen edessä, että hallitus joutuu paljon vaikeamman kautta tämän asian laittamaan kuntoon. Koska eduskunta sitä ei saanut laittaa”, Kiuru sanoi.

Kiurun helmikuinen lausunto eduskunnassa vedettiin esiin heti, kun Kiuru nimitettiin ministeriksi.

”Olen tutustunut aiheeseen – vanhuspalvelulain 20 pykälän ensimmäisen momentin loppuun sopisi yksittäinen virke, jossa tämä jopa yksittäisellä lauseella saattaisi saada tämän vähimmäismitoituksen kuntoon”, tuolloin oppositiota edustanut Kiuru sanoi helmikuussa eduskunnassa hoitajamitoituksesta. LUE LISÄÄ:

Eduskunnassa kaikki puolueet kokoomusta lukuun ottamatta kannattivat sitovaa hoitajamitoitusta ennen eduskuntavaaleja.

LUE MYÖS: