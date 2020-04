Britanniassa covid-19-tyypin koronavirukseen kuolleiden määrä on noussut päivittäin useilla sadoilla. Asiantuntijat arvailevat, onko uhriluku jo tasaantumassa vai tuleeko virukseen menehtyneiden määrästä jopa Euroopan suurimpia.

Virallinen sairaaloissa kuolleiden määrä oli keskiviikkona 12 868. Italiassa kuolleiden määrä on yli 21 000, ja myös Espanjassa ja Ranskassa uhreja on enemmän kun Britanniassa.

Hallitus ja johtavat terveysviranomaiset ovat saaneet arvostelua siitä, että lukuihin ei ole sisällytetty hoitolaitoksissa ja kodeissa kuolleita.

Tilastotoimisto ONS on kerännyt tarkempia tilastoja, mutta ne päivittyvät virallisia lukuja hitaammin. ONS:n mukaan koronaviruskuolemista kymmenesosa tapahtuu sairaaloiden ulkopuolella.

Suurin vuorokauden aikana sairaaloissa rekisteröity määrä oli 980 menehtynyttä. Tämä on hieman enemmän kuin Italian tai Espanjan suurin vuorokautinen kuolleiden lukumäärä.

Viruksen vuoksi sairaalaan on joutunut eniten ihmisiä Lontoossa ja sen jälkeen Keski-Englannissa. Kun Lontoossa uusien potilaiden määrä on pysynyt tasaisena, muualla maassa se on nousussa.

Terveysministeri Matt Hancock on joutunut vastaamaan kysymyksiin, miksei virustestausta ole saatu lisättyä. Hän on luvannut, että kuun loppuun mennessä testejä tehtäisiin peräti 100 000 päivässä.

Tavoitteeseen on vaikea päästä, sillä tällä hetkellä testejä on tehty noin 15 000 päivittäin.

Hancock sisällytti lukuun vasta-ainetestit, joilla voitaisiin todeta henkilön immuniteetti.

Tällaisia toimivia testejä ei ole kuitenkaan saatu vielä käyttöön. Hallitus ilmoitti viime kuussa tilanneensa Kiinasta 3,5 miljoonaa vasta-ainetestiä, mutta ne eivät läpäisseet laaduntarkastusta.

”Hallitus ilmoitti viime kuussa tilanneensa Kiinasta 3,5 miljoonaa vasta-ainetestiä, mutta ne eivät läpäisseet laaduntarkastusta.”

Sairaalat ovat myös kärsineet hengityskoneiden sekä henkilökunnan kasvosuojainten ja suojavaatteiden pulasta. Lehtitietojen mukaan Britannian hallitukselle tarjottiin mahdollisuuksia osallistua EU:n ryhmähankintoihin, mutta ne torjuttiin.

Viime kuun lopussa pääministerin edustaja myönsi, että Britannia oli jäänyt EU:n hengityskonehankintojen ulkopuolelle ”hallinnollisen virheen vuoksi”.