Toimitusjohtaja Topi Manner jättää tehtävänsä lentoyhtiö Finnairissa.

Hän siirtyy Elisa Oyj:n toimitusjohtajaksi viimeistään 1.3.2024. Manner jatkaa roolissaan Finnairin toimitusjohtajana maaliskuuhun asti.

Elisan nykyinen toimitusjohtaja, yhtiötä vuodesta 2003 johtanut Veli-Matti Mattila on ilmoittanut jäävänsä eläkkeelle.

"Kun siirryn uuteen tehtävääni, otan mukaani monia oppeja näiltä vuosilta. Finnair tulee aina olemaan minulle tärkeä. Jäljellä olevan aikani yhtiössä työskentelen sitoutuneesti Finnairin eteen yhdessä vahvan tiimin kanssa”, Manner kertoo lentoyhtiön tiedotteessa.

Manner on luotsannut Finnairia vuodesta 2019 saakka.

"Vuosiani Finnairissa on leimannut kohtaamamme kaksoiskriisi, joka on ollut koko organisaatiolle valtava stressitesti. Olen ylpeä siitä, miten Finnair-tiimi on reagoinut, sopeutunut ja menestynyt näinä vuosina. On ollut kunnia olla osa tätä tiimityötä ja tuntea Finnairin kulttuurin voima.”

Manner on toiminut Elisan hallituksen jäsenenä, mistä tehtävästä hän luopuu tänään perjantaina. Elisa kertoo asiasta tiedotteessaan.

Finnair kertoo tiedotteessaan aloittavansa välittömästi Mannerin seuraajan etsimisen.

"Topi Manner on tehnyt erinomaista työtä tiiminsä kanssa ja tuonut Finnairin koronapandemian ja Venäjän ilmatilan sulun aiheuttaman kaksoiskriisin läpi. Kiitän lämpimästi Topia hänen johtajuudestaan näiden vaikeiden vuosien aikana. Finnair on tullut ulos kaksoiskriisistä vahvana lentoyhtiönä, kuten tämän vuoden toisen neljänneksen tuloksemme osoittaa", sanoo Finnairin hallituksen puheenjohtaja Sanna Suvanto-Harsaae tiedotteessa.

"Finnairin tiimi on osoittanut kykynsä sopeutua ja uudistua, ja meillä on nyt erinomainen asema jatkaa Aasian, Euroopan ja Pohjois-Amerikan yhdistämistä. Toivon Topille mitä parhainta menestystä hänen seuraavassa tehtävässään."

