Viron Suomen-suurlähettiläs Sven Sakkov on sanonut Viron yleisradioyhtiö ERR:n radio-ohjelmassa arvioivansa, että Suomi liittynee puolustusliitto Natoon kuluvan vuoden loppuun mennessä, ERR kertoo.

Sakkovin mukaan näyttää siltä, että Suomi lähettää hakemuksensa ennen Naton Madridin-huippukokousta, joka järjestetään kesäkuun lopulla. Myös Ruotsi hakee Natoon huippukokoukseen mennessä, mutta todennäköisesti Suomen jälkeen, Sakkov veikkaa.

Suomen jäsenyysprosessi saataneen päätökseen Sakkovin arvion mukaan vuoden loppuun mennessä. Kaikkien 30 Naton jäsenmaan olisi ratifioitava Suomen jäsenyys, minkä jälkeen Suomen eduskunta vielä hyväksyisi asian.

Radiokeskustelussa Sakkov sanoo, että ”pohjoisen Sparta” Suomi toisi Natoon liittyessään ”melko merkittäviä muutoksia” Itämeren alueen turvallisuustilanteeseen. Sakkovin mukaan Naton ilmakuva parantuisi Itämeren alueella.

Entinen Viron puolustusvoimien komentaja, evp-kenraali ja nykyinen europarlamentaarikko Riho Terras sanoo radiokeskustelussa, että Suomen liittyminen Natoon toisi Natolle vedenalaisen tilannekuvan Itämerellä.

Aiemmin tänä keväänä Terras kommentoi asiaa myös Verkkouutisille.

”Väitteet siitä, että Suomen liittyminen Natoon lisäisi alueellista epävakautta, ovat mielestäni täyttä hölynpölyä. Suomen jäsenyys päinvastoin vahvistaisi merkittävästi Itämeren alueen sotilaallista vakautta”, Terras sanoi maaliskuussa.

Suomessa on alkanut ulko- ja turvallisuuspolitiikan muutoksia kartoittava prosessi, joka voi johtaa Nato-jäsenyyshakemuksen jättämiseen.

Hallitus on tuonut eduskuntaan selonteon Suomen turvallisuusympäristön muutoksesta. Eduskunta keskustelee selonteosta huomenna keskiviikkona.

Samaan aikaan eri puolueet muovaavat omia turvallisuuspoliittisia kantojaan ja useissa eri kyselyissä yli puolet suomalaisista on ilmoittanut kannattavansa Suomen Nato-jäsenyyttä.

Pääministeri Sanna Marin (sd) on arvioinut, että selontekoprosessi saadaan valmiiksi kevään 2022 aikana. Prosessissa on kyse viikoista, ei kuukausista, Marin on kuvannut.

Nato-keskustelu vilkastui ennennäkemättömästi Suomessa, kun Venäjä alkoi koota joukkojaan lähelle Ukrainan rajoja. Venäjä aloitti laajamittaisen hyökkäyksen Ukrainaan helmikuun lopulla.