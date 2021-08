Asuntomarkkinoilla on riittänyt viime kuukausina vipinää.

Suomalaiset kotitaloudet nostivat Suomen Pankin mukaan kesäkuussa liki 2,2 miljardin euron edestä uutta asuntolainaa. Vuotta aiemmin uutta lainaa nostettiin runsaalla 1,8 miljardilla eurolla.

Toukokuussa uusia asuntolainoja nostettiin 2,08 miljardin euron edestä. Viime vuosina on ollut harvinaista, että uusia asuntolainoja nostetaan yli kahdella miljardilla eurolla kuukaudessa. Suomen Pankin tilastojen mukaan näin on käynyt 2010-luvulla vain kerran ennen toukokuuta, ja se tapahtui maaliskuussa 2021. Sitä ennen yli kahden miljardin on ylletty viimeksi kesäkuussa 2008.

Uusista asuntolainoista 8,5 prosenttia oli sijoitusasuntolainoja.

Asuntolainojen kanta oli kesäkuun 2021 lopussa 104,9 miljardia euroa ja asuntolainakannan vuosikasvu 4,3 prosenttia. Kannasta 7,9 prosenttia oli sijoitusasuntolainoja.

Mökkilainoja nostettiin runsaasti

Uusia vapaa-ajanasuntolainoja eli mökkilainoja suomalaiset kotitaloudet nostivat 151 miljoonan euron edestä kesäkuussa 2021. Enemmän uusia mökkilainoja on nostettu vain kerran, ja se tapahtui kesäkuussa 2020. Tuolloin uusia lainanostoja tehtiin 1,9 prosenttia enemmän kuin tämän vuoden kesäkuussa.

Keskikorko uusissa vapaa-ajanasuntolainoissa oli kesäkuussa 0,93 prosenttia.

Koko alkuvuosi 2021 on ollut Suomen Pankin mukaan ennätyksellisen vilkasta aikaa uusien vapaa-ajanasuntolainojen nostamisessa. Huhti–kesäkuussa niitä nostettiin viidennes enemmän kuin vuoden 2020 vastaavana ajanjaksona. Tammi–kesäkuussa uusia vapaa-ajanasuntolainoja nostettiin 600 miljoonalla eurolla, mikä on peräti 31 prosenttia enemmän kuin vertailukaudella.

Vapaa-ajanasuntolainojen kanta kasvoi 4,3 miljardiin euroon kesäkuussa 2021. Kannan vuosikasvuvauhti oli 12,4 prosenttia.

Uusien vapaa-ajanasuntolainojen takaisinmaksuajat ovat pidentyneet vuoden 2014 puolivälistä asti. Kesäkuussa 2021 nostettujen uusien lainojen keskimääräinen takaisinmaksuaika oli 18 vuotta ja 8 kuukautta. Se on kymmenen kuukautta enemmän kuin viime vuoden kesäkuussa.