Kokoomuksen kansaedustaja ja eduskunnan valtiovarainvaliokunnan vastaava Timo Heinonen olisi valmis avaamaan kahvila- ja ravintolatoimintaa jo suunniteltua nopeammin. Sulkutoimien purkamisen voisi Heinosen mukaan aloittaa lounasravintoloista ja myös maaseudun kahviloista ja teiden varsien pienistä huoltoasemakahviloista.

”Perustuslakivaliokunta edellytti, että ravintola- ja kahvila-alojen sulkua tarkasteltaisiin myös alueellisesti ja ajallisesti erikseen. Nyt tähän pitäisi ryhtyä. Esimerkiksi lounaspaikat ja myös maaseudun ja teiden varsien huoltoasemien pienet kahvilat pitäisi avata jo toukokuun alkupuolella”, hän ehdottaa tiedotteessaan.

Heinonen esittää, että kahviloille ja lounasravintoloille voitaisiin asettaa siirtymävaiheessa esimerkiksi ensimmäisasiakasmääriä ja myös harventaa pöytäjärjestyksiä.

”Tällä tavalla voitaisiin avata vastuullisesti pienempiä paikkoja ja tarjota tärkeitä palveluita mm. teiden varsilla raskaalle liikenteelle. Tämä myös auttaisi monia yrittäjiä yli tukalan tilanteen.”

Sulkutoimien suunniteltua aiempi purku ei kuitenkaan Heinosen mukaan poistaisi pääministeri Sanna Marinin (sd) hallituksen velvollisuutta korvata kahvila- ja ravintola-alan menetyksiä perustuslakivaliokunnan ja eduskunnan edellyttämällä tavalla.

”Eduskunta on yksiselitteisesti edellyttänyt, että ravintola- ja kahvila-ala saavat oman erillisen tukipaketin. Sen suuruusluokka on alan arvioiden mukaan noin 150-200 miljoonaa jokaista suljetuksi määrättyä kuukautta kohden. Tämä totta kai on hallituksen hoidettava sovitulla tavalla.”

Koulujen avauduttua Heinosen mukaan on myös perusteltua avata kirjastot, urheilu- ja liikuntapaikat ja myös nuorten harrastustoiminta.

”Nyt kun koulut on päätetty avata niin sen jälleen ei enää ole kestäviä perusteita kieltää lasten ja alle 16-vuotiaiden harrastus- ja muuta vastaavaa toimintaa. Hallittu sulkutoimien purku on nyt tärkeä tie ulos koronakuristuksesta.”

Hallitus kokoustaa parhaillaan Säätytalolla koronarajoitusten vuoksi. Pääministeri Marinin mukaan ravintolatukia koskeva kokonaisuus etenee eduskunnan käsittelyyn ensi viikolla.

Kokoukseen aamulla saapuneen oikeuskansleri Tuomas Pöystin mukaan valmiuslain käytön lopettaminen on asialistalla.

"Paljon tärkeä pohdittavaa, tulee kova päivä. Oikeusvaltio edellyttää, että on siirryttävä tartuntatautilain ja muiden lakien suuntaan pois valmiuslaista ja poikkeustilasta. Tilanne edelleen vakava”, hän sanoi.

Julkisuuteen tulleiden tietojen mukaan hallitus käsittelee lisäksi muun muassa ravintoloiden ja kahviloiden mahdollista osittaista avaamista, Suomen ja Viron välistä matkustajaliikennettä sekä yli kymmenen hengen kokoontumisrajoitusta.

Osa rajoituksista on voimassa 13. toukokuuta saakka, eli enää alle kaksi viikkoa, joten uusilla päätöksillä rajoitusten jatkamisesta tai purkamisesta alkaa olla kiire.

