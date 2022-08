Siirtymäaika on ollut määrä päättyä 1.4.2023, jolloin henkilöstömitoitus, eli vähintään 0,7 työntekijää asiakasta kohti, on tulossa täysimääräisesti voimaan. Kuvituskuva.

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan keskustalaiset edustajat, valiokunnan puheenjohtaja Markus Lohi sekä kansanedustajat Hanna-Leena Mattila ja Pekka Aittakumpu vaativat harkitsemaan hoitajamitoituksen lykkäämistä ja poistamaan niin sanotun hoitajien koronarokotevelvoitteen.

Hallituspuolue keskustan edustajat vaativat toimia ikääntyneiden hoidon laadun varmistamiseksi ja hoitoalan kriisin ratkaisemiseksi.

”Eri puolilta Suomea tulleiden tietojen mukaan ympärivuorokautisen hoidon hoitajamitoituksen kiristäminen on johtamassa hoitopaikoissa laittomaan tilaan ja jopa tarvittavien hoitopaikkojen sulkemiseen. Tässä tilanteessa on vakavasti tarkasteltava, onko hoitajamitoituksen toimeenpanoa lykättävä hoidon laadun varmistamiseksi”, he sanovat tiedotteessa.

Keskustaedustajat painottavat, että parasta olisi, jos hoitohenkilökuntaa saataisiin riittävästi mitoituksen toteuttamiseksi. Hoitajamitoituksen tiukentaminen on heidän mukaansa tarpeellista ja kannatettavaa, mutta sitä ei kannata tehdä aiotussa aikataulussa, jos tiukennus henkilöstöpulan takia pahentaa tilannetta.

Henkilöstömitoituksesta iäkkäiden henkilöiden tehostetussa palveluasumisessa ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa säädetään nykyisin laissa. Aikaisemmin mitoitusta on ohjattu laatusuosituksella.

Hoitajamitoitus tuli voimaan siirtymäajalla niin, että 1.10.2020 henkilöstömitoitus on vähintään 0,5 työntekijää asiakasta kohti, vuoden 2021 alusta vähintään 0,55 ja vuoden 2022 alusta vähintään 0,6 työntekijää asiakasta kohti. Siirtymäajan on ollut määrä päättyä 1.4.2023, jolloin henkilöstömitoitus on vähintään 0,7 työntekijää asiakasta kohti. Mitoituksen laskennassa otetaan huomioon vain välitöntä asiakastyötä tekevä henkilöstö.

”Aikaa ei ole hukattavaksi”

Keskustaedustajien mukaan nyt on pikaisesti selvitettävä hoitajamitoituksen vaikutukset ja ”tehtävä tarvittavat toimenpiteet”.

”Asiasta vastaavan perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindénin (sd) on tartuttava asiaan välittömästi. Aikaa ei ole hukattavaksi. Suomalaisten on saatava tarvitsemansa hoiva ja huolenpito.”

”Hoitajapula ja hoitohenkilöstön tarpeen kasvu on syntynyt vuosikymmenten kehityksen kuluessa. Mikään yksittäinen keino tuskin korjaa tilannetta. Tarvitaan parannuksia muun muassa työoloihin ja työssä jaksamiseen. Hoitoalan tilanteen kohentamisen tulee olla kärkipäässä hallituksen tehtävälistalla.”

Keskustaedustajien mukaan perhe- ja peruspalveluministerin tulee myös tuoda eduskuntaan esitys sote-alan niin sanotun koronarokotevelvoitteen poistamisesta.

”Rokotevelvoitteelle ei enää ole perusteita, sillä koronan leviämistä ei enää voida rokotteilla estää. Rokotteet kannattaa ottaa, mutta sote-alan ammattilaisten rokotevelvoitteelle ei enää tässä tilanteessa ole perusteita. Nyt tarvitaan kaikki alan ammattilaiset työhön.”

