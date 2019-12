Sdp:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman sanoo sdp:n haluavan nykyisen hallituspohjan jatkavan.

”Kaikissa oloissa tavoittelemme nykyistä hallituspohjaa”, Lindtman sanoo.

”Jos puolue kysyy, en kieltäydy”, Lindtman sanoo pääministerin tehtävästä.

Myös Sanna Marin on valmis pääministeriksi.

”Tilanne on se, että keskustan eduskuntaryhmä ja keskusta on ilmoittanut epäluottamuksesta pääministeri Rinnettä kohtaan. Meidän ryhmän osalta tilanne on ollut se, että olemme tukeneet pääministeriä koko tämän prosessin ajan. Seuraavat johtopäätökset ovat pääministeri Rinteellä. Niistä kuulemme hetken päästä”, Lindtman sanoi.

Pääministeri Antti Rinne oli hetkeä aiemmin tullut ulos ryhmäkokouksesta ja ilmoittanut lähtevänsä viemään kirjettä Mäntyniemeen. Tämä tarkoittaa sitä, että Rinne eroaa pääministerin tehtävistä. Sdp pitää tiedotustilaisuuden kello 13.

Lindtmanin mukaan hallitustunnustelijaa ei ole vielä nimetty. Hallitusneuvotteluissa on mukana sdp:n ryhmäjohto.