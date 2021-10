Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUSin diagnostiikkajohtaja, terveysoikeuden professori Lasse Lehtonen sanoo suoraan, että Suomessa on nyt käynnissä koronaepidemian viides aalto.

”Rokottamattomien epidemia etenee. Tehohoidon kapasiteetti taas lähellä kipurajaa”, hän kirjoitti Twitterissä lauantaina iltapäivällä.

Lehtonen kommentoi asiaa myös Ilta-Sanomien haastattelussa. Lehtosen mukaan syytä huoleen on siinä mielessä, että rokotekattavuus ei ole noussut riittävän korkeaksi.

”Olemme tässä huonoin Pohjoismaa. Vähän harmittaa, koska tämä on täysin turhaa inhimillistä kärsimystä tautiin sairastuneille sekä niille, joiden muut hoidot viivästyvät.”

Tviitistään syntyneessä keskustelussa Lehtonen huomauttaa, että koronahoidon valtion rahoitus loppuu vuodenvaihteeseen.

”Sote-uudistuksen rahoitusmallin takia kunnat minimoivat sote-kulunsa vuodelle 2022.”

Suomen molekyylilääketieteen instituutin tutkijatohtori Mikko Lehtovirta sanoo olevansa äärimmäisen pettynyt poliittiseen johtamiseen.

”Sanon nyt suoraan. Rokote kuten sen nyt tunnemme, ei pelastakaan - vastoin kaikkia toiveita - meitä tältä pandemialta. Rokote pehmentää iskua, mutta sen vaikutus hiipuu nopeasti, eikä kattavuus riitä. Naiivi ”se on ohi” on suuri ja nolo itsepetos”, hän kirjoittaa Twitterissä.

Lehtovirran mukaan kolme asiaa on nyt oleellisia.

”Testaaminen-jäljitys saatava kuntoon ja resursoitava kunnolla. Riskiryhmät suojattava asap. Sairaanhoito uskallettava rahoittaa Muuten ne hoidetaan itkun kanssa.”

Euroopan tautikeskus ECDC pitää koronatilannetta jo niin vakavana, että se neuvoo välttämään matkustamista Suomeen. ECDC:n tuoreella koronakartalla Suomi on väritetty kauttaaltaan punaiseksi, mikä tarkoittaa, että kahden viime viikon aikana on todettu vähintään 72–200 uutta koronatapausta 100 000 asukasta kohti, ja positiivisten testien määrä on vähintään neljä prosenttia kaikista tehdyistä testeistä.