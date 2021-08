Suomi saa viime, tällä ja ensi viikolla yhteensä noin miljoona annosta koronarokotetta, mikä on selvästi enemmän kuin tavallisesti.

"Tilanne paranee kertaheitolla”, johtava asiantuntija Mia Kontio THL:n Infektiotautien torjunnan ja rokotusten yksiköstä sanoo.

Nyt ollaan siis selvästi paremmassa tilanteessa kuin heinäkuussa, jolloin maahan saatiin rokotteita niukemmin.

Suomessa on noudatettu pitkään käytäntöä, että ihmiset ottavat koronarokotteen kotipaikkakunnallaan. Tämä on hidastanut esimerkiksi reissuhommissa olevien hakeutumista rokotettavaksi.

Onko Suomessa yhä pakko ottaa koronarokote kotipuolessa, vaikka viettäisi käytännössä aikansa ihan toisella puolella Suomea?

”Saamme nyt suuren määrän koronarokotteita, ja se antaa kunnille mahdollisuuden jakaa niitä vapaammin”, Kontio sanoo.

Kunnilla on itse asiassa jo ollut halutessaan lupa rokottaa myös muita kuin oman kunnan asukkaita. Kontion mukaan THL on jopa kehottanut kuntia rokottamaan tarvittaessa myös ulkopaikkakuntalaisia, mutta kaikki kunnat eivät siihen vielä pysty, joten sitä ei ole haluttu valtakunnallisesti vaatia.

”Kuntien välillä on suuria eroja. Osasta on tullut viestiä, että he eivät ole kyenneet lyhentämään ensimmäisen ja toisen koronarokotteen antoväliä, koska kaikki saadut rokotteet menevät ajanvarauksella.”

Tilanne on tästä muuttumassa valoisammaksi. Koululuokat ovat päässeet rokotukseen kotipaikkakunnasta riippumatta, ja näin on toimittu myös opiskelupaikoilla. Kohta tähän on mahdollisuus muuallakin.

”Velvollisuutemme on tehdä koronarokotteen ottaminen mahdollisimman helpoksi kaikille. Nyt kun valtaosa on ottanut koronarokotteen ensimmäisen annoksen, niin rokottaminen pitää tuoda lähemmäksi niitä, jotka käytännön syistä eivät sitä ole ottaneet”, Kontio sanoo.

”Tarkennamme ehdottomasti tätä viestiämme kunnille: THL kehottaa antamaan koronarokotteen ihmisille kotipaikkakunnasta huolimatta, jos rokotteista ei ole pulaa.”

