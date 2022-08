Vihreiden puheenjohtaja, ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo. Vihreät on esittänyt omaa perustulomalliaan.

Perustulo. Vihreiden puheenjohtaja, ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo. Vihreät on esittänyt omaa perustulomalliaan.

Suomen sosiaaliturvajärjestelmää on kyettävä uudistamaan perusteellisesti, vaativat hallituspuolue vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo ja oppositiopuolue kokoomuksen varapuheenjohtaja Elina Valtonen Helsingin Sanomien Vieraskynä-kirjoituksessaan.

Uudistamista pohtiva sosiaaliturvakomitea työskentelee kahdella vaalikaudella vuoteen 2027 asti.

”Sosiaaliturvakomitean kyky tehdä perusteellinen remontti herättää kuitenkin huolta. Komitean puheenjohtajiston luonnoksessa on pitäydytty syyperusteisuudessa, mikä estää sosiaaliturvan rakenteellisen uudistamisen. Jos sosiaaliturvan saamisen ehtona on oltava jokin syy, kuten työttömyys, opiskelu tai sairaus, meillä on jatkossakin malli, joka ei huomioi ihmisten nopeastikin muuttuvia elämäntilanteita”, kaksikko kirjoittaa.

Perustili. Kokoomuksen varapuheenjohtaja, kansanedustaja Elina Valtonen. Kokoomus on esittänyt yleistukea, ja Valtonen on pitänyt esillä kehittämäänsä perustiliä. Kuva: Petteri Paalasmaa

Ohisalo ja Valtonen vaativat Suomeen perusturvaa, joka ehkäisisi sosiaaliturvan aukkoihin putoamista ja kannustaisi työhön, opiskeluun ja yrittämiseen. Sen avulla voitaisiin lisäksi kompensoida esimerkiksi kohonneita energiahintoja myös työssä käyville. Juha Sipilän (kesk) hallituskauden perustulokokeilun tulokset ovat kaksikon mielestä kannustavia, sillä siihen osallistuneet työttömät kokivat terveytensä ja hyvinvointinsa paremmaksi.

Ohisalo ja Valtonen huomauttavat, että toimeentulotuki pitäisi olla viimesijainen turva, mutta Suomessa se on monelle pysyvä tukimuoto. Tuelta on vaikea nousta, kun tiukat suojaosat kannustavat vastaanottamaan vain hyvin lyhytaikaista työtä, kaksikko huomauttaa.

”Kannustamme sosiaaliturvakomiteaa pitämään tässä vaiheessa työtä kaikki vaihtoehdot avoinna. Pidämme tärkeänä, että komitea ei vain selvitä perustuloa, negatiivista tuloveroa ja perustiliä, vaan aidosti tarkastelee näitä vaihtoehtoja rinnakkaisina nykyiselle syyperusteisuutta painottavalle – ja monelta osin toimimattomalle – sosiaaliturvalle.”

