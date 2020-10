Miksi pääministeri Sanna Marin (sd) ei vaadi yhteiskuntavastuuta valtionyhtiö Finnairilta, kun hän vaati yhteiskuntavastuuta metsäyhtiö UPM:ltä? Tästä kysymyksestä Marinia haastettiin Iltalehden puheenjohtajatentissä tiistaina.

Finnair kertoi tiistaina irtisanovansa 700 ihmistä, joista 600 Suomesta. Valtio omistaa 55,9 prosenttia Finnairin osakkeista.

UPM vahvisti viime viikolla, että Jämsässä sijaitseva Kaipolan tehdas ja sen kolme paperikonetta suljetaan vaiheittain joulukuun puoliväliin mennessä. Kaipolassa päättyy kaikkiaan 448 työtehtävää, joista 20 tehtävää siirtyy Jämsänkoskelle UPM Speciality Papers -liiketoiminta-alueelle.

Marin on aiemmin kritisoinut pörssiyhtiön päätöstä ja vaatinut toistuvasti UPM:ltä yhteiskuntavastuuta. Puheenjohtajatentissä Marin joutui perustelemaan, miksi hän ei vaadi samaa valtionyhtiö Finnairilta.

Marin huomautti, että tällä hetkellä maailmalla ja Suomessa ei matkusteta samaan tapaan kuin normaaliolosuhteissa. Marinin mukaan on selvää, että valtio Finnairin vastuullisena omistajana haluaa pitää yhtiön pystyssä.

”Tämä tilanne on erittäin valitettava”, Marin sanoi tiistai-iltana Iltalehden puheenjohtajatentissä.

Toimia on aiemmin tehty Finnairin hyväksi ja Marinin mukaan on mahdollista, että niitä tehdään myös vastaisuudessa. Marin on menossa tapaamaan Finnairin työntekijöitä yt-pommin jälkeen.

Marinin mukaan lisäksi ministerityöryhmässä on heti tuoreeltaan arvioitu tukimallia ja tukikriteeristöä kunnille ja kaupungeille. Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Viljanen onkin vaatinut valtiota apuun irtisanomisuutisen jälkeen.

Marin ei usko, että Finnair on tehnyt päätöstä kevyesti, mutta tällä hetkellä eletään globaalin pandemian keskellä ja lentomatkustamisesta toteutuu murto-osa normaalista määrästä.

Marinin käsityksen mukaan Finnair tekee perusteellista työtä alueen elinkeinotoimiston kanssa, jotta kaikki jatkokoulutusmahdollisuudet käytetään ja etsitään uutta työtä heille, jotka työnsä menettävät.

”Nyt oleellista on tietenkin se, että ihmisille, jotka irtisanotaan, löydetään mahdollisimman pian korvaavaa työtä, kouluttautumispolkuja ja työllistymispolkuja”, Marin sanoi.

Orpo ja Halla-aho haastoivat Marinia

Oppositiopuolue kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo tivasi, millaista omistajaohjausta hallitus on antanut valtionyhtiö Finnairille ottaen huomioon pääministerin Kaipola-puheet.

Marin vastasi, että maan hallitus ei tee operatiivisia päätöksiä, vaan ne tekee valtionyhtiön johto. Yleisenä ohjeena omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen (sd) on Marinin mukaan keväällä ohjeistanut valtionyhtiöitä välttämään tarpeettomia irtisanomisia ja käyttämään mieluummin lomautuksia keinona.

Marin huomautti että Finnairin tilanne on ”todella paha” ja ”erittäin vaikea”, kun taas UPM on ”tehnyt erittäin kovaa tulosta”.

”Se, mitä peräänkuulutin, oli se, että olisiko nämä irtisanomiset voitu välttää nyt, niitä edes siirtää eteenpäin tämän pahimman tilanteen yli. Tähän en ole saanut vastausta, mutta tietenkin toivon, että tässä ajassa pyrittäisiin välttämään kaikki ne irtisanomiset, jotka eivät nyt ole välttämättömiä, koska me olemme syvällä kriisissä”, Marin sanoi.

Oppositiopuolue perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho piti Finnairin tapausta terveellisenä muistutuksena pääministerille ja muille siitä, että markkinaehtoisesti toimivat yhtiöt eivät tee irtisanomis- tai lomautuspäätöksiä ilkeyttään tai tyhmyyttään.

”Tämä pätee yrityksiin täysin riippumatta siitä, ovatko ne yksityisten vai valtion omistamia. Siinä mielessä tämä kysymys yhteiskuntavastuusta on minun mielestäni oikein osuva”, Halla-aho sanoi.

”Jos ei ole toimintaa, niin silloin henkilöstöä joudutaan lomauttamaan.”

Samalla hän totesi, että Suomelle on elintärkeää pitää Finnair pinnalla. Hän piti hyvänä sitä, että kaikki keinot käytetään, jotta Finnairilta lähtevä henkilökunta pääsee mahdollisimman pian muihin töihin tai koulutukseen.