SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman on Ylen kyselyn perusteella sosialidemokraattien ylivoimainen suosikki seuraavaksi puheenjohtajaksi. Ylen kyselyyn puheenjohtajasuosikista vastasi 94 demarivaikuttajaa, joista 77 nimesi Lindtmanin ykkösvaihtoehdokseen puolueen johtoon.

Lindtman on toistaiseksi ainoa puheenjohtajapaikan tavoittelija. Haastajien pitäisi ilmoittautua puheenjohtajakisaan viimeistään toukokuun alussa.

”Antti on joukkoja kokoava voima. Hänellä on selkeä ja realistinen poliittinen linja. Hän on myös loistava esiintyjä ja pärjää julkisuudessa erinomaisesti. Uskon, että hänen johdollaan puolueella on loistava mahdollisuus hakea jälleen Suomen suurimman puolueen paikkaa”, eräs vastaajista sanoo.

Kyselyyn vastasi SDP:n kansanedustajia, europarlamentaarikkoja, piirien puheenjohtajia, puoluehallituksen ja puoluevaltuuston jäseniä ja varajäseniä.

Ministerit Tytti Tuppurainen, Krista Kiuru, Timo Harakka ja Ville Skinnari ovat ilmoittaneet harkitsevansa ehdolle asettumista. Heidän kannatuksensa on kuitenkin Ylen kyselyssä minimaalista Lindtmaniin verrattuna.

Vastaajista viisi on asettunut Tuppuraisen taakse ja Kiuru on saanut toiset viisi demarivaikuttajaa puolelleen. Skinnaria kannattaa vain kaksi vastaajista ja Harakkaa yksi. Neljä vastaajista haluaisi nähdä jonkun muun henkilön SDP:n puheenjohtajana.

Samasta kyselystä käy ilmi, että lähes puolet vastanneista demarivaikuttajista haluaisi puolueensa jäävän tällä hallituskaudella oppositioon. Tätä mieltä on 43 vastaajaa. Hallitukseen menoa kannattaa 31 vastaajaa ja 20 jätti ottamatta kantaa. Moni perustelee oppositiohaluja sillä, että perussuomalaisten olisi nyt otettava hallitusvastuu kantaakseen.