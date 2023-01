”Sähkö on nyt halpaa.” Kantaverkkoyhtiö Fingridin sovelluksen lähettämä push-viesti alkaa olla jokapäiväistä kauraa.

Sähkö on ollut vuodenvaihteen jälkeen edullista, jopa halpaa. Kilowattitunnin hinta on liikkunut 10 sentin molemmin puolin. Tuulisina päivinä hinta on ollut jopa lähempänä nollaa eli sähkö on ollut puoli-ilmaista.

Reippaat tuulet ovat pitäneet tuulivoimalat jauhamassa sähköä täydellä teholla. Ennen huoltoseisokkia myös Olkiluoto 3 oli mukana puskemassa virtaa johtoihin.

Nyt jännitetään, miten käy helmikuussa. Jatkuvatko leudot ja tuuliset säät vai painutaanko huippupakkasille ja sähköpulan kynnykselle.

Suomen sähköntuotanto on tehtaillut uusia ennätyksiä tammikuun aikana.

Parhaimmillaan päästiin yli 13 000 megawatin tuntikohtaiseen tuotantoon, josta noin 4 500 megawattia oli tuulisähköä ja samanmoinen määrä ydinvoimaa.

Vielä vuosi sitten tuotannon huippu alkoi tulla vastaan 12 000 megawatissa. Nyt tuon rajan yli mennään heittämällä. Selitys tähän on yksinkertainen.

Suomen tuulivoimakapasiteetti kasvoi 75 prosenttia viime vuonna, kun uutta tuulivoimaa rakennettiin 2 430 megawattia. Uusia tuulivoimaloita otettiin käyttöön 437.

”Tuulisähkö kattaa pikapuolin liki kolmanneksen Suomen sähköntarpeesta.”

Tuulivoimaloiden rakennustahti jatkuu ripeänä myös tänä vuonna. Tuulivoimayhdistyksen mukaan valmistumassa on noin 1 000 megawattia uutta tuulivoimakapasiteettia, ensi vuonna yli 1 200 ja vuonna 2025 noin 1 000 megawattia.

Tuulisähkö kattaa pikapuolin liki kolmanneksen Suomen sähköntarpeesta.

Mutta miten käy helmikuussa? Riittääkö sähkö?

Olkiluoto 3 palaa huoltotauolta takaisin tuotantoon - ja toivottavasti värkit kestävät. Tuulisähköäkin saadaan, jos tuulen nopeus ylittää kolme metriä sekunnissa. Tuulen nopeuden kaksinkertaistuessa energian määrä kahdeksankertaistuu.

Myös sähkön säästämisessä on otettu isoja askeleita. Kuluttajat ovat oppineet ajastamaan ja vähentämään kulutustaan merkittävästi. Parhaimmillaan on säästetty Olkiluoto 3:n tuotannon verran sähköä tunnissa.

Entäpä sitten sääolot? Kristallipallo ennustaa Suomelle keskimääräistä lämpimämpää helmi-huhtikuuta.

Tässähän voi olla jopa varovaisen toiveikas – talvesta selvitään ilman sähköpulaa. Toivottavasti tähdet pysyvät oikeassa asennossa.