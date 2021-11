Vuonna 2020 maailman hiilidioksidipäästöt laskivat 5,4 prosentilla. Päästövähenemästä iso osa on covid-19-pandemian vuoksi tehtyjen toimien, esimerkiksi teollisuustuotannon taukojen ja liikenteen vähenemisen aikaansaamaa.

Tänä vuonna päästöt kasvavat taas 4,9 prosentilla viime vuoteen verrattuna, arvioi kansainvälinen tutkimusyhteenliittymä The Global Carbon Project (GCP). Sen arvion mukaan globaalit nettopäästöt ovat 2021 noin 36,4 miljardia CO2-tonnia, vain 0,8 prosenttia vähemmän kuin 2019.

LUE MYÖS Antero Vartia joutui kohtuuttomaan kujanjuoksuun – Päästökompensaatiosta voi tulla villi markkina

Päästöjen nousu viime vuodesta on odotettua, mutta se on ollut jopa suurempaa kuin ennakoitiin.

Arvio 2010-luvun maankäytön nettopäästöistä muuttui

Sama, tuore GCP:n tutkimus sisältää kuitenkin myös huomattavasti myönteisemmän pidemmän aikavälin uutisen nettopäästöistä, kertoo brittiläinen ilmastouutissivusto Carbon Brief.

Nimittäin arvio päättyneen vuosikymmenen eli 2010-luvun maankäytön nettopäästöistä on päivitetyn tietoaineiston perusteella keskimäärin 25 prosenttia alempi kuin aiemmin on laskettu. Kahden viime vuoden maankäyttöpäästöt ovat lähes 50 prosenttia alemmat kuin tätä ennen on arvioitu.

Muutos tulee ennen kaikkea siitä, että pellonraivaus erityisesti trooppisilla alueilla on ollut vähäisempää kuin aiemman aineiston perusteella arvioitiin. Sen sijaan, että maankäyttöpäästöt olisivat kasvaneet vuosittain keskimäärin 1,8 prosentilla, ne ovat vähentyneet vuosittain noin 4 prosentilla.

GCP:n tutkimuksessa mukana olevat tutkijat kuitenkin huomauttavat, että epävarmuus maankäytön päästöjen muutoksen suuruudessa on yhä melko huomattavaa, ja arvioita on entisestään tarkennettava. Tutkimus on nimeltään Global Carbon Budget 2021, eikä sitä ole vielä vertaisarvioitu. Maankäytön nettopäästöjä on huomattavasti vaikeampaa arvioida tarkasti kuin suoria päästöjä vaikkapa teollisuudesta tai liikenteestä.

Jos uusi arvio maankäytön päästöistä pitää suunnilleen paikkansa, globaalit hiilidioksidipäästöt eivät kokonaisuudessaan juurikaan kasvaneet 2010-luvulla. Vuosien 2011 ja 2019 välillä päästöjen kasvu olisi ollut vain 0,1 miljardia tonnia vuodessa.

LUE MYÖS: