”Emme me mitään orjakauppaa käy.”

Ruotsalainen Quickcommerce-yritys Kavall aloitti toimintansa Helsingissä tänään. Se lupaa toimittaa kännykkäsovelluksellaan tilatut päivittäistavaraostokset kymmenessä minuutissa asiakkaan kotiovelle toimitusalueellaan.

Kavall aloitti toimintansa Tukholmassa toukokuussa ja avasi syksyllä varastokaupat, dark storet, myös Göteborgissa ja Malmössä. Helsinki on sen ensimmäinen ulkomaankohde. Vuoden 2022 aikana se aikoo laajentua kaikkiin Pohjoismaihin.

”On suuri ilo tuoda salamannopeat ruokaostosten toimitukset Suomeen. Suomi on meidän kannaltamme oivallisesti kehittynyt markkina, kuten Wolt ja kaltaisensa ovat osoittaneet”, sanoo Kavallin toimitusjohtaja John-John Tengberg tiedotteessa.

Kavall tarjoaa 10 minuutin päivittäistavaratoimitukset mobiilisovelluksensa kautta. Asiakkaan tilauksen jälkeen tuotteet kootaan Kavallin omassa lähiseudun varastossa ja Kavallin työntekijä toimittaa ne sähköpyörällä asiakkaalle. Ensimmäinen varasto sijaitsee Aleksis Kiven kadulla, joten toimitusalue kattaa toistaiseksi vain Alppilan, Vallilan ja Itä-Pasilan.

”Pulaa on kaikesta”

Suomen maajohtaja Carl Tilgmann sanoo, että joulukuun aikana varastokauppoja on tarkoitus avata muutama lisää, myös Tampereelle, ja ennen ensi kesää niitä voisi olla ”viisi, kuusi, seitsemän, kahdeksan”. Kyse on lähinnä siitä, miten yhtiö löytää sopivia tiloja.

”Niistäkin on näemmä pulaa. Pulaa on kaikesta, työvoimasta, tiloista, välineistä”, Tilgmann puhisee puhelimessa.

Työvoimaakin Kavall tarvitsee. Se palkkaa lähetit osa-aikaiseen työsuhteeseen, toisin kuin useimmat muut pikalähettialustat tällä hetkellä. Yhtä kauppaa kohden se tarvitsee noin 30 lähettiä ja kymmenkunta ostosten kerääjää.

Lähetit saavat käyttöönsä myös sähköpyörän ja työvaatteet.

Lähettien tuntipalkkaa Tilgmann ei suostu sanomaan mutta sanoo, että se on ”enemmän kuin he tienaisivat Woltin tai Foodoran kevytyrittäjinä”.

Jos he tienaavat noin 14–15 euroa tunti (josta maksetaan sivukulut), niin Kavallin lähetit tienaavat siis enemmän?

”Kyllä”, Tilgmann vahvistaa. ”Ja sitten on vielä sunnuntait ja pyhät, joista maksetaan tessin mukaan.”

Se kuulostaa kilpailukykyiseltä.

”Emme me mitään orjakauppaa käy.”

Tilgmannin mukaan työhaastatteluissa työnhakijoiden suurin syy hakea Kavallille töihin on ollut, että he palkkaavat lähetit työsuhteeseen.

On huomattava, että Kavallin on liiketoimintamallinsa vuoksi Woltia ja Foodoraa ”helpompi” palkata kuljettajia vuoroihin. Sen toimitusalue on niin pieni ja toimitusajat niin lyhyitä, että lähettejä tarvitaan huomattavasti vähemmän kuin silloin, jos lupaa toimittaa ravintolaruokaa ja verkkokauppaostoksia esimerkiksi koko pääkaupunkiseudun alueella. Toiminnan tehokkuus on parempi, mutta toisaalta mahdollisten asiakkaiden määrä on vain murto-osa koko pääkaupunkiseudusta.

Kavall sai kuluvan vuoden elokuussa lähes viiden miljoonan euron siemenrahoituksen. Sen tärkeimpänä tavoitteena oli nimenomaan mahdollistaa yritystoiminnan laajentaminen uusille markkinoille. Sijoittajia ovat VNV Global, Inbox Capital sekä pääomasijoittajat Fredrik Jung-Abbot ja Samir Bachkani.