Turun kaupunki maalasi kaupungin keskustassa Itäisellä rantakadulla suojatien sateenkaaren väreihin. Kaupungin tiedotteen mukaan Turku viestii sateenkaaren väreillä ennakkoluulottomuutta, suvaitsevaisuutta ja tasa-arvoa.

Aloitteen suojatien maalaamisesta on tehnyt Turun kaupunginteatteri. Dramaturgi Satu Rasila sanoo, että sateenkaaren väreihin liittyvä viesti sopii hyvin kaupunginteatterin arvoihin.

Turku on ensimmäinen kaupunki Suomessa, joka maalaa suojatien sateenkaarin väreihin. Kyseessä on kansainvälinen ilmiö. Turun kaupungin tiedotteen mukaan eniten sateenkaarisuojateitä on pohjoisamerikkalaisissa kaupungeissa.

Suojatien maalaamisesta ja kunnossapidosta vastaa Turun kaupunginteatteri.

Sateenkaariväreistä huolimatta suojatietä koskevat jatkossakin samat liikennesäännöt kuin aikaisemmin. Suojatie on merkitty normaaliin tapaan liikennemerkillä.

Suojatien maalauttaminen sateenkaaren väreihin on saanut osakseen kritiikkiä. Perussuomalaisten kansanedustaja Vilhelm Junnila kehottaa Turun kaupunkia palauttamaan suojatiemerkinnän tieliikennelain mukaiseksi.

Tätä hän perustelee sillä, että tiemerkinnät on lailla määritelty tietynlaiseksi, eikä tieliikennelaissa ole merkintöjen soveltamismahdollisuutta.

”Suojatie voidaan merkitä vain liikennemerkillä tai tien poikkisuuntaisilla merkinnöillä tai molemmilla. Poikittaissuuntaiset merkinnät on kuitenkin esitelty tieliikennelain merkkiryhmässä L ja suojatie osoitetaan valkoisella tien suuntaisella juovituksella, ei sateenkaariväreillä”, Junnila sanoo tiedotteessa.

LUE MYÖS Tämä vaarallinen virhe on yleistynyt liikenteessä – Taustalla uudesta laista johtuva väärinkäsitys

Junnilan mukaan kaikkien autoilijoiden tunnistamasta suojatiestä on Turussa muokattu tiemerkintöjen vastainen, joka voi heikentää suojatien turvallisuutta ja häiritä jalankulkijoiden sekä kuljettajien tarkkaavaisuutta. Hänen mukaansa vain liikennemerkein osoitettu suojatie osoittaa kaupungilta huonoa harkintaa.

”Juhlat juhlina, mutta liikenneturvallisuuden pitäisi mennä etusijalle ja suojatie palauttaa tiemerkintöjen mukaiseksi”, Junnila toteaa.

Lain mukaan suojatien merkiksi riittää liikennemerkki, vaikka usein merkinnässä käytetäänkin sekä liikennemerkkiä että katuun tehtyä maalausta.

LUE MYÖS: