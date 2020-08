Sture Fjäder jatkaa korkeakoulutettujen työmarkkinajärjestö Akavan puheenjohtajana.

Fjäder sai Akavan liittokokouksessa 578 ääntä jaossa olleista 870 äänestä. Puheenjohtajakisassa Fjäderin haastoi Yhteiskunta-alan korkeakoulutettujen palvelujohtaja Maria Teikari. Hän sai äänestyksessä 292 ääntä. Kokouksessa äänestivät Akavan 33 jäsenliittoa.

62-vuotias Sture Fjäder on johtanut Akavaa vuodesta 2011. Voitto puheenjohtajakisassa tuo hänen puheenjohtajapestilleen neljän vuoden jatkon.

Fjäder sanoo pitävänsä tervetulleena keskustelua, jota Akavassa käytiin ennen liittokokousta.

”Yhteinen tehtävämme on huolehtia muun muassa järjestäytymisestä ja nuorten äänen kuuntelemisesta, Fjäder kommentoi valintansa jälkeen.

Eloranta jatkaa SAK:n johdossa

SAK:n edustajisto puolestaan valitsi Jarkko Elorannan jatkamaan SAK:n puheenjohtajana. Eloranta on koulutukseltaan valtiotieteiden maisteri ja tehnyt pitkän uran ay-liikkeessä. SAK:ta hän on johtanut vuodesta 2016.

Eloranta sanoo, että SAK:n on oltava jatkossakin kärjessä uudistamassa työelämää ja huolehtimassa työntekijöiden asemasta muutoksessa.

”Olen kiitollinen ja onnellinen, että luottamusta työhöni on. SAK on vaikuttava ja vakuuttava järjestö tehdä työtä ja edistää yhdenvertaisuutta ja oikeudenmukaisuutta työelämässä ja yhteiskunnassa. Keskusjärjestöillä on tärkeä, vaikkakin muuttuva rooli suomalaisessa yhteiskunnassa”, Eloranta sanoo SAK:n tiedotteessa.

Filosofian maisteri Katja Syvärinen on valittu SAK:n hallituksen varapuheenjohtajaksi. Eloranta ja Syvärinen valittiin tehtäviinsä yksimielisesti edustajistokaudelle 2020–2024.

Syvärinen toimi vasemmistoliiton kansanedustajana vuosina 1999–2003. Lisäksi hän on toiminut pitkään vasemmistoliiton puoluevaltuuston puheenjohtajana ja puolueen varapuheenjohtajana.