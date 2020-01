Kaksi Wuhanista saapunutta kiinalaista turistia on hakeutunut Ivalossa hoitoon influenssaoireiden vuoksi, Yle kertoo.

Kiinassa laajalle levinnyt koronavirus on lähtöisin Wuhanin kaupungista, joten oireita epäillään mahdollisesti uuden viruksen aiheuttamiksi. Kaksikko hakeutui hoitoon perjantain vastaisena yönä. Ylen mukaan kiinalaisperhe on kiertänyt Lappia muutaman päivän ajan.

Lapin keskussairaalan infektiolääkäri Markku Broas kertoi Svenska Ylelle, että potilaista otettiin näytteet perjantaiaamuna. Tulokset saadaan viimeistään viikonloppuna.

LUE MYÖS Kiinan Wuhanissa on todettu alkuvuonna keuhkokuumetapauksia, joiden aiheuttajaksi on tunnistettu uusi koronavirus (2019-nCoV). Sairastuneiden oireita ovat olleet kuume, yskä ja hengenahdistus. Pääosin oireet ovat olleet lieviä ja suurin osa sairastuneista on toipunut hyvin. WHO:n mukaan tapauksista suurin osa on keski-ikäisiä tai iäkkäitä. Monella vakavampia oireita saaneella on lisäksi ollut jokin perussairaus. Tähän mennessä tautiin on kuollut 17 ihmistä. Lähde: THL

Kiinassa 25 ihmistä, suurin osa riskiryhmistä, on kuollut uuteen koronaviruksen. Enimmäkseen taudin oireet ovat kuitenkin olleet lieviä, THL kertoo.

Virus tarttuu ihmisestä ihmiseen. Kiina on eristänyt kymmenen kaupunkia estääkseen taudin leviämistä. Tauti on jo levinnyt yksittäistapauksina muihin Aasian maihin ja muun muassa Yhdysvaltoihin. Tartuntoja on todettu kaikkiaan noin 600.

Maailman terveysjärjestö WHO ei ole toistaiseksi julistanut koronavirusta kansainväliseksi uhaksi kansanterveydelle.

