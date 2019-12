Pääministeri Antti Rinne (sd) on jättämässä eronpyyntönsä presidentille. Pääministerin ero tarkoittaa myös hallituksen eroa ja uusia hallitusneuvotteluita, mutta sama hallituspohja saattaa jatkaa.

Pääministerin vaihtuminen ei ole ilmoitusasia, eikä siitä voida päättää vain sdp:n kabineteissa, vetoaa oppositiopuolue kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo.

Kokoomus vastustaa sitä, että nykyinen hallituspohja kävisi uudet hallitusneuvottelut vain hallituksen puolueiden kanssa. Vuonna 2003 hieman vastaavassa tilanteessa pääministeri vaihdettiin Anneli Jäätteenmäestä (kesk) Matti Vanhaseen (kesk) hallituspuolueiden kesken.

”On käynnistettävä perustuslain järjestyksessä tapahtuva prosessi, jossa eduskunta keskustelee avoimesti hallituksen muodostamisesta kaikkien eduskuntaryhmien kesken”, Orpo vaatii.

”Tässä tilanteessa ei ole enää kysymys vain pääministeri Rinteestä. Kysymys on suomalaisen demokratian uskottavuudesta. Kysymys on suomalaisten uskosta hallituksen kykyyn hoitaa asioita. Kysymys on siitä, voiko poliittiseen päätöksentekoon luottaa.”

Antti Rinne on tänään pyytänyt ja saanut eron pääministerin tehtävästä. Tämä tarkoittaa samalla hallituksen eroa ja uusien hallitusneuvotteluiden käymistä jossain muodossa.

Kokoomuksen Orpo sanoo, että perustuslain mukaan eduskuntaryhmät on kutsuttava koolle keskustelemaan uuden hallituksen muodostamisesta.

”Kokoomus haluaa aidot, avoimet ja demokratiaa kunnioittavat tunnustelut hallituksen muodostamisesta kaikkien eduskuntaryhmien kesken. Prosessin pitää olla sellainen, että se vahvistaa demokratiaa ja luottamusta asioiden vastuulliseen hoitamiseen", sanoo Orpo.

"Keskustan on valittava, jatkaako se vasemmistolaisen politiikan tukipilarina vai katsooko se vaihtoehtoja avoimelta pöydältä.”

Sdp:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman linjasi eduskunnassa, että sdp tavoittelee ”kaikissa oloissa nykyistä hallituspohjaa”. Hänen mukaansa hallitustunnustelijaa ei ole valittu, mutta hallitusneuvottelijat on.

”Meidän ryhmän selkeä näkemys ja kanta on, että meillä on halu jatkaa nykyisellä hallituspohjalla”, Lindtman sanoi.