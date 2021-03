Kuntavaalien siirtoon osaltaan vaikuttanut THL:n skenaariolaskelma puhutti yhä eduskunnan istunnossa maanantaina, kun lähetekeskustelussa olivat hallituksen antamat valmiuslain käyttöönottoasetukset.

Oppositiopuolue perussuomalaisten kansanedustaja Mari Rantanen nosti esiin ”tämän ristiriidan, jota ei pitäisi näissä asioissa ihan oikeasti tapahtua”. Hän viittasi valmiuslain käyttöönoton taustamuistion sekä THL:n kuntavaaleihin liittyvien skenaariolaskelmien väliseen eroon.

”Tässä taustamuistiossa, jolla näitä käyttöönottoasetuksia nyt on tuotu tänne, todetaan ilmeisesti THL:n suulla, että nopeat ja laaja-alaiset rajoitustoimet ovat tarpeen ja tehokkaita myös muuntoviruksia vastaan. Meillä on siis tämä kolmen viikon sulku tulossa. No, nyt sitten THL antoi näitä vaaleja varten toisenlaisen lausunnon, jossa näissä laskelmissa ei ole otettu mukaan laisinkaan näitä rajoitustoimia. Pidän sitä hyvin erikoisena”, Rantanen sanoi.

Hänen mukaansa oikeusministeriön virkamies ”on pyytänyt tämän [laskelman] niin, että tässä otetaan huomioon kausivaihtelu ja rokotuskattavuus mutta ei rajoitustoimia”.

”Mitä tämä tällainen on? Eihän näin näitä asioita voida tehdä. Pidän tätä tältä osin kyllä jonkin sorttisena epäonnistumisena ja toivoisin, että nyt jatkossa, kun näitä rajoitustoimia tehdään — tehdään niitä sitten mihin hyvänsä, vaaleihin tai sitten tartuntojen vähentämiseen — käytettäisiin samoja menetelmiä, samoja kriteerejä ja samoja laskentaperusteita. Minusta tämä ei ole asiallista”, Rantanen sanoi.

Oikeusministeriön julkaisemasta lausunnosta ilmenee, että ministeriö esitti THL:lle pyynnön arvioida koronaepidemian kehittymistä ja pyysi ”huomioimaan, sikäli kuin mahdollista, myös kausivaihtelun sekä rokotuskattavuuden vaikutuksen”. Rajoitustoimet, jotka Suomessa ovat laajoja, jäivät tarkastelun ulkopuolelle.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) vastasi arvosteluun.

”Mitä tulee siihen suureen kysymykseen, mitä Rantanen tässä äsken peräänkuulutti tästä THL:n lausunnosta, niin se tulee täysin siitä, mistä olen monia viikkoja teitä varoittanut, että jos mennään yli yhden R-luvulla [tarttuvuusluku], niin silloin alkaa numerot nousta niin, että eksponentiaalinen kasvu alkaa olla meillä jo ongelma. Kävin sen läpi tuossa äskeisessä keskustelussa. Se suoraan tulee siitä, että meidän tartuttavuusluku on käytännössä 1,15—1,35, sillä välillä mennään, ja siitä eri numeroilla vedetään näitä skenaarioita. Siinä lausunnossa todetaan, mitä tartuttavuusluku tarkoittaisi, ja nämä toimet, jotka nyt otetaan sulkutoimina tässä mukaan, tehdään nimenomaan siksi, että me emme päätyisi tähän”, ministeri sanoi.

”Ja jokainen, joka sen lausunnon katsoo, vetää tämän saman johtopäätöksen. Siinä puhutaan tartuttavuusluvusta, joka suomennetaan sitten tällaisilla sanallisilla keinoilla, mitä se oikeasti tarkoittaa. Nyt, kansanedustajat, pitää tietää, mitä tarkoittaa tartuttavuusluku ja minkälaisia skenaarioita siitä voidaan johtaa. Tämä on sitä, mikä meidän tasolla täytyy ottaa huomioon, ja olen tästä varoittanut jo viikkoja”, Kiuru jatkoi.

Hallituksen eduskuntaan tuomat valmiuslain käyttöönottoasetukset liittyvät sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköiden toiminnan ohjaamiseen ja kiireettömän hoidon määräajoista poikkeamiseen. Lisäksi otettaisiin käyttöön poikkeusoloviestintään ja toimivaltaerimielisyyden ratkaisemiseen liittyviä toimivaltuuksia. Asiat lähetettiin perustuslakivaliokuntaan mietintöä varten, ja valiokunnan mietinnön pohjalta eduskunta päättää, saavatko valtioneuvoston antamat käyttöönottoasetukset jäädä voimaan.

