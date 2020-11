Pääkaupunkiseudulla suositellaan kasvomaskin käyttöä peruskoulujen henkilöstölle, tiedottaa Helsingin kaupunginkanslia.

Alueen koronakoordinaatioryhmä on linjannut, että peruskoulujen koko henkilöstölle suositellaan kasvomaskien käyttöä työssä. Jos koronaepidemia etenee alueella leviämisvaiheeseen, maskisuositus laajenee koskemaan myös yläkoulun oppilaita. Koronaepidemia on pääkaupunkiseudulla edelleen kiihtymisvaiheessa.

Lisäksi pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä on valmistellut uusia suosituksia ja toimenpiteitä, jotka voidaan ottaa nopeasti käyttöön heti, jos epidemiatilanne sitä edellyttää.

Pääkaupunkiseudulla koronaepidemiatilanne on ollut viime viikkoina suhteellisen tasainen. Aivan viime päivinä näkyvissä on kuitenkin ollut signaaleja epidemiatilanteen kiihtymisestä. Myös huolestuttava tilanne muualla Euroopassa antaa aihetta erityiseen tarkkaavaisuuteen.

Uusi kasvomaskisuositus koskee opettajia ja muuta koulun henkilöstöä Helsingissä, Espoossa, Vantaalla ja Kauniaisissa. Henkilöstön kasvomaskien käytöllä voidaan vähentää altistustilanteita kouluissa.

”Käyttö turvaa osaltaan henkilöstön riittävyyttä, sillä kasvomaskien avulla voidaan vähentää altistumisten johdosta karanteeniin joutuvien opettajien ja muiden työntekijöiden määrää. Maskisuositusta noudattamalla pystytään turvaamaan lähiopetuksen jatkuvuutta”, tiedotteessa todetaan.

Kaupungit hankkivat ja kustantavat kasvomaskit henkilöstölle. Myös suojavisiirien käyttö on mahdollista, jos kasvomaskin käyttö on opetustilanteessa haastavaa tai siihen on terveydellinen este.

Helsingin kaupungilla on vastuu koronakoordinaatioryhmän toiminnan organisoinnista.

Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit, THL, HUS ja Etelä-Suomen aluehallintovirasto perustivat alueellisen koronakoordinaatioryhmän 10. syyskuuta 2020. Sosiaali- ja terveysministeriön alueellista toimintamallia soveltavan ryhmän tavoitteena on vahvistaa yhteistä tilannekuvaa sekä koordinoida ja valmistella alueellisia ja paikallisia toimia.

Ylimmästä johdosta koostuva ryhmä vastaa yhteisen tilannekuvan pohjalta päätöksenteon valmistelusta ja koordinaatiosta. Päätökset tekee jokainen toimija oman toimivaltansa puitteissa. Ryhmä tiivistää pääkaupunkiseudulla koko koronakriisin ajan jatkunutta yhteistyötä.