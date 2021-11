Koronavuonna 2020 hyvin menestyneen Varustelekan perustaja Valtteri Lindholm tienasi viime vuonna ansiotuloja noin 140 000 euroa ja pääomatuloja noin 50 000 euroa.

Räväköistä näkemyksistään tunnettu Lindholm kommentoi Twitterissä tulo- ja verokeskustelua.

”Suurimpien tulotietojen julkaisu on hyvä juttu. Raha on tosi isosti valtaa, ja on hyvä tietää, missä valta on”, Lindholm kirjoittaa.

”Suomi on hieno maa olla rikas. Tulonjako ja tasapäistäminen tekee jotain, mitä rahalla ei saa. Täällä ei tarvitse pelätä köyhiä. En tunne ketään, jonka taloon olisi murtauduttu tai joka olisi ryöstetty. Rikkaiden lapset samassa koulussa muiden kanssa ilman turvamiehiä.”

Lindholm kuitenkin huomauttaa, että tulotiedot eivät kerro koko totuutta.

”Mun 2021 tuloista tulee olemaan piilossa 277k. Jos joku myi yli kymmenen vuotta vanhaa omaisuutta, siitä 40% ei lasketa tuloiksi.”

”Julkisuus tuo myös hyvää luterilaista nöyryyttä. Kyllä yksi kimmoke siihen, että Varusteleka jakoi työntekijöille 150 000 euroa bonuksia tänä vuonna tuli sitä siitä, että mun tulot on kumminkin julkisia.”

Verotusta Lindholm ei kuitenkaan enää lähtisi kiristämään.

”Musta veroprosentteja ei tarvitse sinänsä kiristää, mutta verohelpotusten antaminen rikkaille on epäreilua ja hyöty valtion kannalta kyseenalainen. Se on kuitenkin just sitä valtaa mitä rahalla saa, ja on hyvä tietää, keillä valtaa on.”

