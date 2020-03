Sosiaali- ja terveysministeriön johtaja Tuija Kumpulainen sanoo Iltalehden Sensuroimaton Päivärinta -ohjelmassa, että ministeriöiden välinen tietokatkos on syynä siihen, että ulkomailta Suomeen palaavia matkustajia ei ole ohjeistettu tarpeeksi koronaviruksen leviämisestä ja karanteenista.

”Meillä ei ole sosiaali- ja terveysministeriössä ollut riittävää tietoa etukäteen [tulossa olevista matkailijoista]. Nyt on tieto, ja sieltähän on tulossa edelleen. Sieltä pääsi rypäs liikkeelle ilman, että me hahmotimme riittävän ajoissa. Hahmotimme ennen heidän tuloaan, mutta siihen ei enää pystytty viikonloppuna tarttumaan”, Kumpulainen sanoi ohjelmassa.

Kumpulainen myöntää, että olisi pitänyt toimia toisin.

Kumpulainen arvelee myös haastattelussa, että koulut eivät enää tänä keväänä aukea. Koulutilojen on kerrottu olevan suljettuina 13. huhtikuuta asti. Pääministeri Sanna Marin (sd) sanoi eilen keskiviikkona hallituksen tiedotustilaisuudessa, että koronatoimien aikajännettä mitä todennäköisimmin pidennetään.

