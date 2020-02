Eduskunnan kyselytunnilla käyty keskustelu Sanna Marinin (sd) hallituksen huumepolitiikasta on saanut aikaan kovan jälkipyykin sosiaalisessa mediassa.

”Oikeisto vajoaa surullisen alas kun eduskunta keskustelee laittomista päihteistä. Tänään persut ja kokoomus vaativat haittojen vähentämisen sijaan haittojen lisäämistä ja syyllistivät asiantuntijoiden kannattaman linjan tukijoita huumekuolemista. Miten nukkuvat yönsä”, vasemmistoliiton kansanedustaja Jussi Saramo kommentoi keskustelua Twitterissä.

Perussuomalaiset ja kokoomus vaativat eduskunnan kyselytunnilla hallitukselta ratkaisuja laajenevaan huumeongelmaan.

”Suomessa on todellinen huumeongelma ja huumeiden käyttö on kasvanut räjähdysmäisesti. Viime vuonna Suomessa kuoli huumeisiin enemmän ihmisiä kuin koskaan aikaisemmin. Eniten huumeet tappavat nuoria ja jopa lapset kuolevat huumeisiin. Arvoisa ministeri, millä aikataululla hallitus päivittää huumausainestrategian vastaamaan nykypäivän haasteisiin, ja millä tavalla hallitusohjelmassa mainittu periaatepäätös huumausainepolitiikasta tulee vähentämään huumausaineiden käyttöä”, perussuomalaisten Mika Niikko kysyi.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) vastasi, että hallitus on sitoutunut tekemään ilmiölle enemmän ja myönsi, että lasten ja nuorten osalta Niikko on oikeassa. Kiuru kertoi kutsuneensa päihdetyötätekevät toimijat kokoon.

”Tulemme tekemään päihdelainsäädäntöön muutoksia ja tulemme selkeästi strategisemmalla otteella hakemaan vastauksia näihin kysymyksiin”, ministeri vastasi.

Lue seuraavaksi:

Kyselytunnilla nousi esiin myös sisäministeri, vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalon linjaus, jonka mukaan laittomien päihteiden käytöstä ja pienten määrien hallussapidosta ei pidä rangaista.

Mika Niikko kysyi ministeri Ohisalolta, onko hän edelleen samaa mieltä. Niikon mukaan tällaiset lausunnot antavat nuorisolle vääränlaisen kuvan huumeiden haitoista ja vähättelevät käytöstä aiheutuvia yhteiskunnallisia ja sosiaalisia haittoja.

Lue myös:

Ohisalo vastasi, että sisäministeriön raporttien mukaan syrjäytyminen on sisäisen turvallisuuden suurin uhka. Ohisalo korosti moniammatillista yhteistyötä, ennaltaehkäisyä ja kokemusasiantuntijuuden roolia.

”Hoito täytyy asettaa aivan keskiöön tässä kaikessa. Ihmisen täytyy päästä nykyistä nopeammin hoitoon. Ja häpeä täytyy saada pois siitä koko kuviosta, että ihmiset eivät sen takia jättäydy ulkopuolelle, että häpeävät sitä asiaa, tai pelkäävät että tulevat potentiaalisesti rangaistuksi tästä asiasta”.

Kokoomuksen Kalle Jokinen totesi omassa puheenvuorossaan huumeisiin kuolleen Suomessa viime vuonna 261 ihmistä, joista suurin osa nuoria. Hän kuvaili kaikkia tapauksia valtaviksi tragedioiksi.

”Ja mikä on hallituksen ministerien vastaus tähän kysymykseen? Kolme hallituksen keskeistä ministeriä – opetuksesta, turvallisuudesta, sosiaali- ja terveystoimesta vastaavat ministerit – pitävät huumemyönteisiä lausuntoja julkisuudessa. Jopa yksi puolueista, vihreä puolue, on linjannut puolueohjelmissaan, että kovienkin huumeiden käytön rangaistavuudesta ja pienen määrän hallussapidon rangaistavuudesta pitäisi luopua. Teillä on nyt valta vaikuttaa tähän huumekuolemien vahvaan kasvuun. Ottakaa se valta ja vastuu. Tehkää konkreettisia toimia, että tänä vuonna ei enää kuole Suomessa näin paljon”, hän vetosi.

Jokiselle vastasi valtiovarainministeri, keskustan puheenjohtaja Katri Kulmuni, jonka mukaan hallitus ei ole dekriminalisoimassa huumepolitiikkaa eikä lieventämässä huumelainsäädäntöä.

”Ja tämä on hallituksen kanta”, hän sanoi.

Keskusteluun otti osaa myös vasemmistoliiton puheenjohtaja, opetusministeri Li Andersson, jonka mukaan ”mikään ministeri ei ole millään tavalla vähätellyt huumeongelmaa Suomessa eikä millään tavalla vähätellyt sitä tragediaa, joka liittyy näiden nuorten huumekuolemiin”.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Paavo Arhinmäki muistuttaa Twitterissä purevaan sävyyn, että Jokinen on pitänyt samaa aihetta esillä jo aikaisemmin.

”Onko Kalle Jokisella ongelma kuulun ymmärryksen kanssa? Hän on ainakin kolme kertaa aikaisemmin kysynyt, miksi hallitus antaa huumemyönteisiä lausuntoja. Ja joka kerta vastattu, ettei haittojen vähentämisen politiikka ole huumemyönteisyyttä. Silti taas sama levy pyörii.”

Lue myös:

Vasemmistoliiton kansanedustaja Veronika Honkasalo puolestaan pitää opposition toimintaa halpamaisena.

”On halpamaista, kun konservatiivisten oikeistolaisten taholta ilmoitetaan, että dekriminalisaatiota kannattavat poliitikot väheksyisivät huumekuolemia. Ihmisoikeusperustainen huumepolitiikka haluaa taata sen, että ihmiset saavat apua, hoitoa ja ihmisarvoisen elämän.”

Vasemmistoliiton kansanedustaja Anna Kontula puolestaan muistuttaa, että arviolta vain joka kolmas päihderiippuvaisista saa tarvitsemaansa hoitoa, hekin harvoin oikea-aikaisesti.

”Tässä tilanteessa eduskunnan kyselytunnilla hallitseva huoli on, että kai käytön kriminalisointi nyt varmasti säilyy. Sehän onkin toiminut ihan helvetin hyvin tähän saakka”, hän kommentoi.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio ihmettelee, miksi esimeriksi Maria Ohisalo ja Li Andersson eivät anna selvää viestiä huumeiden kokeilun vaarallisuudesta.

”Sen sijaan annetaan ymmärtäviä ja sallivia lausuntoja kuin haluttaisi lisätä huumemyönteisyyttä? ”

Vihreiden kansanedustajan Iiris Suomelan mukaan oikeiston huumelinja ohittaa kaiken tutkimustiedon.

”Tosiasiassa tehokkain tapa vähentää päihdeongelmia on auttaa - ei rangaista ja leimata addikteja, mikä nostaa kynnystä hakeutua hoitoon ja pahentaa ongelmaa. Oikeisto nostaa itsekin esiin, että usein etenkin nuorten päihdeongelmien taustalla on pitkäaikaista ahdistusta & muita syviä ongelmia. Ihanko todella oikeisto on silti sitä mieltä, että näitä moniongelmaisia nuoria kuuluu ennen kaikkea rangaista? Miten rangaistus auttaa nuorta”, hän kysyy.

A-klinikan johtava ylilääkäri, työelämäprofessori Kaarlo Simojoki arvioi Uuden Suomen haastattelussa marraskuussa, että kannabiksen käytön rangaistavuuden poistoa tulee harkita Suomessakin. Samalla hän katsoo kuitenkin, että kannabiksen dekriminalisointi ilman koko hoitojärjestelmän muutosta olisi riski Suomelle.

Lue lisää: