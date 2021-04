”Pandemian aikana on eletty poikkeustilassa, jonka aikana elinkeinoelämää ja kansalaisia on toisaalta rajoitettu ja toisaalta tuettu monin tavoin yhteiskunnan toimesta. Rokotusten edetessä toivo pandemian nujertamisesta nousee”, pääministeri Marinin johdolla esitellyssä ohjelmassa todetaan.

Jälleenrakennusohjelma. ”Pandemian aikana on eletty poikkeustilassa, jonka aikana elinkeinoelämää ja kansalaisia on toisaalta rajoitettu ja toisaalta tuettu monin tavoin yhteiskunnan toimesta. Rokotusten edetessä toivo pandemian nujertamisesta nousee”, pääministeri Marinin johdolla esitellyssä ohjelmassa todetaan.

”Tarvitsemme lisää yrittäjiä ja yrityksiä.” Näin toteaa pääministeripuolue sdp tiistaina julkaisemassaan ohjelmassa, joka hahmottelee pandemian jälkeistä jälleenrakentamista. Ohjelman toimien aikajänne on jopa useita vaalikausia.

Sdp:n visiossa pandemian jälkeinen jälleenrakennus muodostuu kolmesta osasta, jotka ovat yhteiskunnan resilienssin eli sitkeyden vahvistaminen, uuden kasvun luominen ja yhteiskunnan varautumistason parantaminen tulevien kriisien varalta. Osa kahteen ensimmäiseen kokonaisuuteen liittyvistä toimista on jo aloitettu ja niitä jatketaan niin, että ”painopiste on ensin välittömillä toimilla kuten elvytyksellä ja hoitovelan purkamisella”, puolue linjaa.

Kasvun tavoitteluun kuuluvat yrittäjyystoimet, joiden osalta sdp:n ”tavoitteena on kasvattaa yritysten määrää 10 000 yrityksellä vuoteen 2025 mennessä”. Tavoitetta perustellaan ohjelmassa sillä, että kasvuyrityksillä on välitön työllisyysvaikutus.

”Aloittavista yrityksistä̈ 6-7 prosenttia onnistuu kasvamaan vähintään kohtuullisesti seuraavan kolmen vuoden aikana. Kasvuyrityksillä on välitön työllisyysvaikutus. On tärkeää, että yksinyrittäjyyden edellytyksiä ja asemaa vahvistetaan sekä ensimmäisen työntekijän palkkaamista helpotetaan ja siihen kannustetaan edelleen osana jälleenrakennusta”, sdp linjaa.

Puolueen tavoitteena on, että näistä 10 000 yrityksestä noin puolet on suomalaisten perustamia ja noin puolet ulkomaalaisten Suomeen perustamia yrityksiä. Ulkomaalaisten maahan perustamiin yrityksiin liittyy sdp:n näkemys siitä, että Suomen tulee tavoitella asemaa maailman parhaana virtuaalisena yrittäjien toimintaympäristönä.

”Ulkomaalaisten yritysten Suomeen tulon prosesseja sujuvoitetaan ja markkinointia tehostetaan tänä vuonna alkavalla Virtual Finland -palvelukokonaisuudella, mikä mahdollistaa uusien yritysten houkuttelun aikaisempaa sujuvammalla ja nopeammalla tavalla. Rahoitus tulee RRF-ohjelmasta (EU:n elpymis- ja palautumistukiväline)”, sdp:n suunnitelmassa kerrotaan.

”Niin kansainvälisten uusien yrittäjien ja sijoittajien houkuttelu Suomeen (Virtual Finland) kuin kotimaisen yrittäjyyden ja yritysten määrän lisääminen on otettava tavoitteeksi.”

Suomessa on nykyisin noin 292 000 yritystä.

Uusi Suomi kysyi ulkomaankauppaministeri, sdp:n varapuheenjohtaja Ville Skinnarilta tilaisuudessa, millaisin keinoin ja houkuttimin yrittäjyyttä pyritään sdp:n suunnitelmassa lisäämään kotimaisten yrittäjien osalta.

Skinnarin mukaan Suomen on ”onnistuttava paremmin nykyisessä startup-toiminnassa”. Hänen mukaansa alkavan yrityksen toimintaan liittyviä tukitoimia on tehty paljon, mutta niitä on syytä jatkaa. Ohjelmassa mainitaan ensimmäisen työntekijän palkkaamisen helpottaminen ja siihen kannustaminen ”edelleen osana jälleenrakennusta”. Ministeri Skinnari pitää rekrytointitukea tärkeänä välineenä.

”Pitää myös luoda yrittäjähenkistä valtiota, yrittäjähenkistä Suomea ja sellaista toimintaympäristöä, jossa on hyvä yrittäjän kasvaa ja kehittää toimintaa”, ministeri jatkoi vastaustaan.

”Yrittäjähenkisen valtion” rooli on vahva

Tämä valtion yrittäjähenkisyys on esillä myös ohjelmassa, jossa puhutaan ”valtavasta talouden rakennemuutoksesta” sekä talous- ja elinkeinopoliittisen ajattelun uudistamisesta. Sdp ei tarkoita valtion yrittäjähenkisyydellä vain yrittäjämyönteistä ympäristöä, vaan myös valtion vahvaa roolia esimerkiksi tavoitteiden asettamisessa.

”Tarvitsemme kasvua niin pandemian jälkeisen jälleenrakennuksen kuin tulevaan varautumisen pohjaksi. Erotuksena pandemiaa edeltäneeseen aikaan, uuden kasvun on kuitenkin oltava sekä sosiaalisesti oikeudenmukaista että ympäristöllisesti kestävää. Vain siten voimme luottaa sen kantavan myös tulevia sukupolvia ja turvaavan hyvinvointivaltiotamme”, sdp:n ohjelmassa maalaillaan.

”Kestävän kasvun edellytyksenä on uudenlainen talous- ja elinkeinopoliittinen ajattelu. Meidän on opittava vanhoista virheistä ja uskallettava ottaa vahva suunta uuteen. Tarvitsemme vihreää teknologiaa, osaavaa työvoimaa ja ennen kaikkea valtion vahvaa osallistumista niin koulutukseen, tutkimukseen kuin kestävän teollisuuden toimintaedellytysten luomiseen. On myönnettävä, että nykyinen vienti- ja innovaatiojärjestelmämme ei ole onnistunut. Yksi Suomen talouden kasvun suurin haaste on edelleen kyvyttömyys kaupallistaa ja skaalata innovaatioita kansainvälisesti.”

Tarvitsemme siis ”yrittäjähenkistä valtiota”, sdp katsoo.

”Valtion tehtävä ei ole vain korjata ongelmia ja pysyä poissa yritysten voitonteon tieltä. Valtion tulee päinvastoin olla mukana asettamassa yhteisiä tavoitteita, kuten ilmastonmuutoksen torjunta, ja ohjata yrityksiä, yliopistoja ja tutkimuslaitoksia yhteistyöhön tavoitteiden saavuttamisessa. Julkiset investoinnit tarkoittavat mahdollisuuksia yrityksille ja työtä ihmisille”, ohjelmassa todetaan.

”Uuden kasvun edellytys on, että valtio varmistaa tulonsiirroilla, palveluilla ja veroilla investointien hyötyjen ja kustannusten reilun jakautumisen yhteiskunnassa.”

Usean vaalikauden aikajänne

Ohjelman mukaan ”uuden kasvun edellyttämä talouden jälleenrakentaminen tulee viemään vuosia” ja on ”realistista arvioida, että julkisen talouden tasapainon saavuttaminen ei tapahdu nopeasti vaan se tulee olemaan seuraavan kahden vaalikauden tavoite”. Puolueen mukaan Suomella on mahdollisuus siirtyä uuden kasvun polulle nopeasti, mutta se edellyttää nyt elvytystä.

”Kriisin jälkihoidossa ja elvytyksessä onnistuminen on tärkeää myös julkisen talouden pitkän aikavälin kestävyyden kannalta. Erityisesti korkeaksi nouseva työttömyys muuttuisi nopeasti rakenteelliseksi. Tämä heikentäisi uuden kasvun edellytyksiä ja sen sosiaaliset seuraukset olisivat vakavat. Näistä syistä elvytys on tässä tilanteessa välttämätöntä.”

Talouskasvua tukevat ohjelmassa myös tutkimus- ja kehitysrahoituksen kasvattaminen sekä koulutuspanostukset. Tavoitteena on oltava t&k-investointien kasvattaminen neljään prosenttiin vuonna 2030, sdp linjaa.

Yhteiskunnan resilienssi: Auttaako sote-uudistus hoitovelan purkamisessa?

Yhteiskunnan resilienssillä sdp viittaa ennen kaikkea ja välittömimmin pandemian kerryttämän hoitovelan purkuun. Sdp uskoo, että sosiaali- ja terveysuudistus auttaa monilta osin terveydenhoidon resilienssin vahvistamisessa ja parantaa tasa-arvoa valtakunnallisesti.

”Uudistuksen voimaansaattaminen on osoittautunut erityisen tärkeäksi globaalin terveysturvallisuuskriisin keskellä”, puolue linjaa.

Sdp haluaa, että kriisin jälkihoidon tarpeet, laajuus ja kesto selvitetään ja jälkihoidolle luodaan suunnitelma.

”Toipuminen covid-19 tilanteesta voi kestää vuosia ja se edellyttää myös erillisten rahoitustarpeiden arviointia. Jälkihoidon tavoitteena on toipumisen tukeminen ja kansakunnan eheys.”

Ohjelmassa on esillä mielenterveyspalveluihin panostaminen sekä pandemian koettelemien lasten ja nuorten tukeminen. Varapuheenjohtaja Matias Mäkynen sanoi ohjelman julkistustilaisuudessa, että sdp haluaa välttää tilanteen, jossa korona-ajan lapsista puhuttaisiin käsitteenä kuten ”lama-ajan lapsista”.

Kriisi paljasti puutteita varautumisessa ja laeissa

Ohjelman kolmas osa on yhteiskunnan varautumisen parantaminen. Pääministeripuolueella on korona-ajalta myös huonoja kokemuksia valtion varautumisen tasosta.

”Koronakriisin aikana on selvinnyt, että missään päin maailmaa – Suomi mukaan luettuna – ei ole riittävää varautumista viruksen synnyttämän terveysturvallisuuskriisin kaltaiseen tilanteeseen. Kenelläkään ei ole ollut riittävän toimivia rakenteita, sääntelyä ja tiedon keräämistä eikä analysointia ennakolta tai kriisin kuluessa. Olemme oppineet, että tarvitaan sekä parempaa sääntelyä että vastuun organisointia”, sdp kertoo.

”Poliittisten päätöksentekijöiden ja virkakoneiston yhteistyö pandemian aikana on pääsääntöisesti toiminut hyvin, mutta järjestelmässä on havaittu myös puutteita ja kankeuksia. Liian paljon aikaa on jouduttu käyttämään lainsäädännön reunaehtojen pohtimiseen kriisinhoitoon keskittymisen sijaan. Lisäksi varautumissuunnitelmat ovat olleet paikoin vajanaisia tai vanhentuneita.”

Sdp toteaa, että suomalaisessa terveysturvallisuuden varautumisessa on havaittu aukkoja, jotka pitää täyttää.

”Kriisivalmiuksia ja terveysturvallisuudesta vastaavien hallinnonalojen yhteistoimintaa on arvioitava ja tarvittaessa sen toimivuuden takaamiseksi on tehtävä uudistuksia. Myös THL:n resursseja on saatujen kokemuksien pohjalta kehitettävä. Tämä vaatii asiantuntijaselvityksen kriisin aikaisesta toiminnasta akuutin tilanteen helpotettua”, ohjelmassa linjataan.

Lainsäädännön osalta on tarpeellista avata erityisesti valmiuslaki ja tartuntatautilaki tarkasteluun vielä tämän vaalikauden aikana, puolue toteaa.

Konkreettisena seikkana sdp linjaa, että Suomessa on käynnistettävä uudelleen kotimainen rokotetuotanto.

