Kokoomuksen puoluekokous on valinnut puolueen ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi kansanedustaja Antti Häkkäsen, joka oli varapuheenjohtajistossa jo aikaisemmin.

Muiksi varapuheenjohtajaksi valittiin kansanedustaja Elina Lepomäki ja Anna-Kaisa Ikonen,molemmat nousivat uusina varapuheenjohtajistoon.

”Kiitos, että sain mahdollisuuden”, Elina Lepomäki sanoi kiitospuheessaan.

Varapuheenjohtajana Häkkäsen tavoin aikaisemmin ollut kansanedustaja Mari-Leena Talvitie ei tullut valituksi jatkokaudelle.

Häkkäsen ja Lepomäen äänisaalis jakautui lähes tasan: Antti Häkkänen sai ääniä 539,8 ja Elina Lepomäki 527,2. Anna-Kaisa Ikonen sai 454 ääntä ja Mari-Leena Talvitie 379,2.

”Tämä on se ryhmä, joka tulee johtamaan kokoomuksen vaalikampanjoihin. Jos me toimimme yhdessä samaan suuntaan, meitä ei pysäytä yhtään kukaan.Me kaadetaan se hallitus”, puolueen puheenjohtaja Petteri Orpo sanoi valinnan jälkeen.

Antti Häkkänen on toisen kauden kansanedustaja. Hän on kotoisin Mäntyharjulta. Koulutukseltaan Häkkänen on oikeustieteen maisteri.

Espoolainen Elina Lepomäki on ollut kansanedustaja kesästä 2014. Lepomäki on koulutukseltaan diplomi-insinööri ja kauppatieteiden maisteri.

Anna-Kaisa Ikonen on ensimmäisen kauden kansanedustaja Tampereelta. Ikonen on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden tohtori.

Puoluevaltuuston puheenjohtajaksi valittiin Heikki Autto, Rovaniemeläinen Autto on toisen kauden kansanedustaja. Koulutukseltaan hän on hallintotieteiden maisteri.

