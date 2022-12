Ukrainalaispakolaisille tarjotaan mahdollisuutta siirtyä Virosta Suomeen, kertoo Suomen sisäministeriö. Toistaiseksi on vaikea arvioida, kuinka moni Virossa oleva ukrainalaispakolainen haluaisi siirtyä Suomeen.

Uuden järjestelyn on tarkoitus käynnistyä tammikuun aikana, ja se olisi voimassa toistaiseksi. Voimassaoloa tarkastellaan Suomen vastaanottojärjestelmän kannalta.

”Viroon on tullut huomattava määrä ukrainalaispakolaisia maan kokoon nähden, ja paikallinen vastaanottojärjestelmä on kuormittunut. Pakolaisten tilanteen helpottamiseksi Suomi ja Viro tarjoavat halukkaille mahdollisuutta siirtyä ryhmäkuljetuksilla Suomeen. Asian valmistelu on käynnistetty Viron pyynnöstä ja sitä tehdään yhteistyössä Viron ja Suomen viranomaisten kesken”, ministeriön tiedotteessa kerrotaan.

Suomesta tilapäistä suojelua on hakenut noin 46 000 ukrainalaista, ja tällä hetkellä uusia hakemuksia rekisteröidään viikoittain arviolta 400–500.

Virossa tilapäistä suojelua on tähän mennessä hakenut noin 41 000 ukrainalaista, mikä on miltei saman verran kuin Suomessa, vaikka Viro on väestöltään pienempi maa. Koko EU-alueella tilapäisen suojelun hakemuksia on rekisteröity noin 4 miljoonaa, josta Suomen osuus on siis noin prosentti.

Pakolaisuus kääntynee jälleen kasvuun

Tilapäisen suojelun kohderyhmään kuuluvilla on joka tapauksessa mahdollisuus siirtyä haluamaansa EU-jäsenmaahan. Koordinoimalla siirtymisiä Viron kanssa Suomen viranomaiset voivat kuitenkin paremmin varautua tilanteeseen.

”Valtioneuvosto linjasi jo toukokuussa, että Suomella on valmius auttaa sotaa pakenevia myös ottamalla vastaan muista jäsenmaista siirtyviä tilapäisen suojelun piiriin kuuluvia henkilöitä. Tämä on osa EU:n yhteisiä toimia. On velvollisuutemme auttaa Ukrainasta sotaa pakenevia”, sanoo sisäministeri Krista Mikkonen (vihr) tiedotteessa.

”Ukrainalaiset tarvitsevat jatkossakin apua ja suojaa muilta mailta. Jatkuvat taistelut, talven tulo sekä erityisesti Venäjän iskut energiainfrastruktuuriin heikentävät elinolosuhteita, ja monet ukrainalaiset ovat ilman sähköä, lämpöä tai vettä. On odotettavissa, että lähikuukausina sekä maan sisäinen pakolaisuus että liike kohti EU-aluetta kääntyvät jälleen kasvuun.”

Käytännön valmisteluja tehdään parhaillaan. Maahanmuuttovirasto ja Viron maahanmuuttoviranomaiset laativat tammikuuksi lisäohjeita ukrainalaisille, jotka ovat kiinnostuneita Suomeen siirtymisestä.

Venäjän brutaali hyökkäyssota Ukrainassa on sisäministeriön mukaan aiheuttanut merkittävää inhimillistä kärsimystä ja materiaalisia menetyksiä Ukrainalle ja sen kansalaisille.

Suomi päätti uudesta apupaketista

Aikaisemmin tällä viikolla Suomi kertoi myös toimittavansa lisää puolustustarvikeapua Ukrainalle. Asiasta päätti tiistaina tasavallan presidentti valtioneuvoston esityksestä.

Kyseessä on yhdestoista puolustustarvikeapulähetys Suomelta Ukrainalle. Sen arvo on 28,8 miljoonaa euroa, kun kaikkien Suomen Ukrainalle toimittamien puolustustarvikepakettien yhteisarvo on nyt 189,2 miljoonaa euroa.

”Ukrainan puolustustaistelu jatkuu. Tarve puolustusmateriaalille on suuri. Jatkamme tukeamme”, sanoi puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk).

Operatiivisista syistä sekä avun turvallisen perillemenon takaamiseksi avun sisällöstä, toimitustavasta tai aikataulusta ei kerrottu tarkemmin. Lisäavussa on huomioitu sekä Ukrainan tarpeita että Puolustusvoimien resurssitilannetta.

Lisäksi tasavallan presidentti päätti, että Puolustusvoimat jatkaa osallistumistaan koulutustuen antamiseen Ukrainan asevoimille Isossa-Britanniassa vuoden 2023 loppuun asti. Iso-Britannia oli pyytänyt kumppanimailtaan tukea koulutuksen toteuttamiseen.

Suomi lähetti elokuussa noin 20 kouluttajaa Britannian johtamaan koulutusoperaatioon, jonka tarkoituksena on kouluttaa Ukrainan asevoimien sotilaita.