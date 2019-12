Italialainen Banca Popolare di Bari on ajautunut niin suuriin vaikeuksiin, että sen tulevaisuus on vaakalaudalla. Kyseessä on Etelä-Italian suurin pankki, joka on ilmoittanut tarvitsevansa välittömästi yhden miljardin euron hätärahoituksen voidakseen jatkaa toimintaansa.

Italian keskuspankki Banca d’Italia asetti pankin perjantain erityisvalvontaan. Päätöksestä on revennyt maan hallitusta repivä riita. Hallituksessa istuva populistinen Viiden tähden liike on jyrkästi pankkien tukemista vastaan.

”Pelastamme säästöt, emme pankkiireja”, puolue linjaa kannanotossaan.

Lue seuraavaksi:

Viiden tähden liikkeen poliittinen johtaja, Italian ulkoministeri Luigi Di Maio on hyökännyt kovin sanoi Italian keskuspankkia vastaan.

”Keskuspankki on otettava tiukempaan valvontaan. Jos yksi pankki on kaatumassa, se ei ole säästäjien syy”, hän linjasi sunnuntaina Corriere della Seralle.

Di Maion mukaan paras ratkaisu Banca Popolare di Barin tilanteeseen olisi sen kansallistaminen, eli ottaminen valtion haltuun.

Talouden asiantuntija tyrmää ajatuksen täysin.

”Sen sijaan, että sairaiden pankkien annettaisiin kaatua, ne pidetään keinotekoisesti elossa. Tämä siksi, että halutaan puolustaa paikallisia etuja, ammattiliittoja, pankkien johtoa ja velkojia, jotka kaikki ovat osallistuneet liiketoiminnan pilaamiseen. Näin on tehty jo liian monen italialaisen ja myös eurooppalaisen pankin kohdalla”, Milanon yliopiston taloustieteen professori Franco Bruni kommentoi.

Jos Italian hallitus päätyy lopulta auttamaan Banca Popolare di Baria, tarvittavan yhden miljardin euron löytäminen ei ole helppoa. Italian parlamentti käsittelee parhaillaan ensi vuoden budjettia, jonka alijäämän arvioidaan olevan 700-800 miljoonaa euroa.

Franco Bruni näkee ratkaisun sairaiden pankkien tilanteeseen Euroopan pankkiunionissa.

”Siten voisimme luoda varakkaan, kilpailukykyisen, modernin ja tehokkaan pankkijärjestelmän.”

Barin syyttäjänvirasto aloitti viikonloppuna tutkinnan Banca di Popolare di Barissa, koska pankin väitetään salanneen tilanteensa liian pitkään. Pankin johtoa on lisäksi jo vuosien ajan epäilty yhteyksistä Etelä-Italian Calabriasta alkunsa saaneeseen ’Ndrangheta-mafiaan, joka nykyisin on Italian suurin ja väkivaltaisin rikollisjärjestö, jolla on toimintaa koko EU:n alueella.

Pitkään tappiota tehnyt Banca Popolare di Bari keräsi hätärahoitusta omistajiltaan jo aikaisemmin tänä vuonna. Koska pankki on osuuskuntamuotoinen eikä sitä ole listattu Milanon pörssiin, sen tilinpäätöstiedot eivät ole julkisia.

Lue lisää: