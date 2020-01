Kulttuurineuvos Veijo Baltzaria koskevassa laajassa rikosjutussa on ilmennyt uusia rikosepäilyjä. Helsingin poliisin mukaan uusia rikosnimikkeitä ovat muun muassa törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö ja törkeä raiskaus.

Tutkinnan alkuvaiheessa rikosnimikkeitä ovat olleet törkeä ihmiskauppa, pahoinpitely ja seksuaalinen hyväksikäyttö. Poliisi ja syyttäjä pyysivät syytteen nostamisen määräajan pidentämistä ilmi tulleiden uusien asianomistajien ja uusien rikosepäilyjen vuoksi.

Laajan ihmiskauppa- ja seksuaalirikoskokonaisuuden syytteen nostamisen määräaikaa on pidennetty kesäkuulle.

”Poikkeuksellisen laajan asiakokonaisuuden tutkiminen kestää useita kuukausia. Uusien rikosepäilyjen myötä on vielä runsaasti tekemätöntä työtä, muun muassa useiden kymmenien todistajien kuuleminen, sanoo tutkinnanjohtaja”, rikoskomisario Saara Asmundela Helsingin poliisilaitokselta toteaa tiedotteessa.

Jutussa on kolme epäiltyä. Heistä yksi on vangittuna, ja toinen on ollut aiemmin vangittuna. Poliisi ei mainitse epäiltyjä nimeltä, mutta julkisuudessa on laajasti puitu Baltzariin liittyvää tapausta ja hän on parhaillaan vangittuna.

