Julkisen alan eläkevakuuttaja Keva on selvittänyt koulutuspaikkamääriin, kuntien eläköitymiseen, avoimiin työpaikkoihin sekä työvoimatilastoihin pohjatuen, miten kuntien työvoimatarpeisiin kyetään vastaamaan nyt ja tulevaisuudessa. Nyt valmistunut selvitys on päivitys vuonna 2021 valmistuneeseen analyysiin.

Analyysista käy ilmi, että pelkästään Uudellamaalla on analyysin mukaan 6000 sairaanhoitajan vaje, ja koko maan tasolla kaivattaisiin jo nyt yli 16600 uutta sairaanhoitajaa. Luku on jopa suurempi kuin sosiaali- ja terveysministeriön äskettäin esittämä arvio, jonka mukaan Suomesta puuttuu nyt 10 000 hoitajaa.

Muutos on raju, sillä vuonna 2021 hoitajia arvioitiin puuttuvan Uudellamaalla 3500 ja koko maassa 8000.

Lähihoitajia arvioidaan tällä hetkellä puuttuvan 8800, vuonna 2021 vaje oli 738. Lääkärien kohdalla tilanne ei ole pahentunut. Vuonna 2021 yleislääkäreistä oli analyysin perusteella 1 035 ammattilaisen vaje kuntasektorilla ja nyt analyysi näyttää 908 ammattilaisen vajetta.

Psykologeista ja sosiaalityöntekijöistä paha pula

Kun ammattiryhmien henkilöstötarvetta tarkastellaan sen mukaan, missä ammattiryhmässä on suurin vajaus suhteessa nykyiseen henkilöstöön, erottuvat joukosta sosiaalityöntekijät ja psykologit. Sosiaalityöntekijöiden 4 278 työntekijän pula on huomattava, kun ottaa huomioon, että Kevan eläkevakuutettujen määrä ammattiryhmässä on noin 7 240. Prosentuaalisesti tässä on 59 prosentin vaje. Psykologien kohdalla työntekijöitä Kevan eläkevakuutettuna on 3 704 henkilöä ja tämän hetken työvoimavaje on 1800 henkilö, 49 prosenttia.

Vaje on kasvanut nopeasti. Vuonna 2021 se oli sosiaalityöntekijöiden kohdalla 2 655 työntekijää, vuoteen 2023 kasvua on tullut 1 623 työntekijän verran. Psykologien vaje oli vuonna 2021 1040 henkilöä. Kasvua tähän on tullut 763 työntekijän verran.

Ei helpotusta näköpiirissä

Määrällisesti suurin tarve sosiaalityöntekijöistä on Uudellamaalla, jossa työvoimavaje on 2062 työntekijää. Sosiaalityöntekijöistä suhteellisesti vaje on merkittävin Etelä-Savossa (-98 %) ja Keski-Pohjanmaalla (-98 %). Suurin tarve psykologeista määrällisesti on Uudellamaalla (617) ja suhteellisesti on Kainuussa (-131%).

Nyt laadittu ennuste ei lupaa työvoimapula-alojen tilanteeseen helpotusta lähivuosina tämän hetken eläköitymistahdilla ja nyt suunnitelluilla tutkintomäärillä.

Keva on lähettänyt suomalaisille puolueita asiantuntijamuistiolla, jossa todetaan, että työvoiman riittävä saatavuus edellyttää määrätietoisia ja laaja-alaisia toimia.

”Yksi keskeinen tehtävä on parantaa nykyisen työvoiman työssä jaksamista. Olisi hyvä, jos maan hallitus ottaisi jatkossa yhä vahvemmin suomalaisen työvoiman työkyvyn ylläpitämisen, työkykyjohtamisen parhaiden käytäntöjen edistämisen ja työvoimapulan helpottamisen yhdeksi keskeiseksi strategiseksi mittariksi talous-, työllisyys- ja sosiaalipolitiikassa”, toteaa johtava asiantuntija Ismo Kainulainen.

