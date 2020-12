Myös Etelä-Suomeen on tällä viikolla tulossa paikoin reippaastikin lunta. Säähän vaikuttavat Britteinsaarten päällä oleva laaja, Bella-myrskyn tuonut matalapaineen keskus sekä Suomen itäpuolella Venäjällä oleva laaja-alainen korkeapaineen alue.

”Suomi sijaitsee näiden alueiden välissä, sateiden reitillä. Kokonaisuutena tämä viikko on pilvinen ja ajoittain sateinen. Paikoin Etelä-Suomeen sekä Kaakkois-Suomeen itärajan tuntumaan kertyy kolmen vuorokauden aikana tiistaista torstaihin 15–20 senttimetriä lunta, tosin sateissa voi olla mukana vesisateitakin. Näyttää siltä, että aivan etelästä lumet sulavat viikon mittaan, mutta jo maan eteläosan sisämaassa tulee varmasti olemaan paikallisvaihtelua lumien pysyvyydessä”, Forecan meteorologi Joanna Rinne ennustaa.

”Suomeen ei ole tulossa läheskään yhtä voimakkaita tuulia tai sateita kuin oli Britteinsaarilla tai Ranskassa, mutta tämän viikon Euroopan, myös Suomen, lähes kaikki säätapahtumat liittyvät tuohon yhteen ja samaan matalapaineeseen, jonka keskus on tällä hetkellä Britteinsaarten päällä”, hän jatkaa.

Torstaina eli uudenvuodenaattona sää on tämän hetken ennusteen mukaan koko maassa pilvinen. Suomeen leviää etelästä hajanainen sadealue. Uudenvuodenaaton lumikertymäksi ennustetaan Pohjois-Karjalassa, Kainuussa ja Lounais-Lapissa reilut viisi senttimetriä, muuten maan itä-, keski- ja pohjoisosassa 2–5 senttimetriä. Maan etelä- ja keskiosassa päivälämpötila on torstaina 0–3 plusastetta, pohjoisessa on pakkasta 0–7 astetta. Yöllä vuoden vaihtuessa lämpötilat ovat ennusteen mukaan samaa luokkaa.

