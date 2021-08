Kansainvälinen ilmastopaneeli IPCC julkaisi maanantaina tiedeyhteisön vakavan varoituksen katastrofaaliseksi kehittymässä olevasta ilmastokriisistä.

Maailman maiden asettama 1,5 asteen kuumenemisen raja on ylittymässä jo ensi vuosikymmenellä, jos laajamittaiseen fossiilituotannon alasajoon ei ryhdy välittömästi kaikkialla maailmassa. Pariisin sopimuksessa pysymiseksi on vielä toivoa, mutta maailman ilmasto on jo nyt muuttunut peruuttamattomalla tavalla.

Merenpinta nousee, tulvat, kuivuudet ja myrskyt lisääntyvät, hellejaksot tulevat yhä polttavammiksi. Yhteiskunnat muuttuvat levottomiksi, pakolaiset ja siirtolaiset lähtevät etsimään asuttavampia elinympäristöjä.

Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen (vihr) piti raporttia merkittävänä, mutta pääministerin kansliasta ei ole kuulunut pihahdustakaan. Sanna Marin (sd) ei ole tiedottanut tai tviitannut ihmiskunnan kohtalonkysymyksiä käsittelevästä raportista lainkaan.

YK:n pääsihteeri António Guterres luonnehti raporttia hälytyssignaaliksi, ja sanoi varoituskellojen soivan korvia huumaavasti. Mutta aivan kuin kellojen soitto ei olisi kuulunut Kesärantaan asti.

Se ei tietenkään ole totta, koska raportin politiikkasuositusosio on myös Suomen hyväksymä.

Pääministerin esikunnan mukaan ilmastoraportista viestiminen kuuluu ympäristöministeriön vastuulle. Ympäristöministeriön viestinnästä huomautetaan, että on valtioneuvoston kanslian harkinnassa, mihin pääministeri haluaa ottaa kantaa.

On kuitenkin käsittämätöntä, että pääministeri ei koe asiakseen osoittaa johtajuutta asiassa, joka asettaa raamit kaikelle kuviteltavissa olevalle toiminnalle yhteiskunnassa. Eritoten, kun Suomi on yksi niistä alueista, jota ilmastokriisi kuumentaa kaikkein nopeimmin, kuten tutkimusprofessori ja Ilmatieteen laitoksen toimialajohtaja Hannele Korhonen raportin julkaisun yhteydessä muistutti.

Sosiaalisessa mediassa pohdittiin, kumpi on huolestuttavampaa, itse raportin viesti vai poliitikoiden hiljaisuus.

Oma vastaukseni on jälkimmäinen. Hiljaisuuden rikkovilla poliitikoilla on vielä mahdollisuus pysäyttää pahin tuho. Jopa Britannian populistipääministeri Boris Johnson kommentoi raporttia. Häntä toki syytettiin omahyväisyydestä, sillä tarvittavat toimet puuttuvat myös brexit-valtiossa. Australian pääministeri Scott Morrison kommentoi raporttia lähinnä toteamalla, että vaadittavia toimia kansalaisten suojelemiseksi ei ole tulossa.

Koronakriisissä ei olisi tullut mieleenkään, että pandemiasta tiedottaminen olisi jätetty yksinomaan vastuuministerin harteille. Eikö hallituksessa olla vieläkään ymmärretty, että ilmastokriisi on aivan eri kertaluokan ongelma kuin korona?

Raportista hiljaa pysytteli myös kansan arvojohtaja, tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Näin, vaikka ilmasto on mitä suuremmissa määrin myös ulko- ja turvallisuuspoliittinen kysymys.

Kansliasta kerrotaan presidentin pitävän ilmastoasioita esillä usein haastatteluissa ja kahdenvälisissä keskusteluissa ulkomaisten valtionjohtajien kanssa.

