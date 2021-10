Minna Helteen mukaan teollisuudessa on tultu sille tasolle, missä oltiin ennen koronakuoppaa.

Työmarkkinat. Minna Helteen mukaan teollisuudessa on tultu sille tasolle, missä oltiin ennen koronakuoppaa.

Työmarkkinakierros on vauhdittumassa. Teknologiateollisuuden varatoimitusjohtajan Minna Helteen mukaan toimintaympäristö on todella haasteellinen.

”Teollisuudessa on tultu sille tasolle, missä oltiin ennen koronakuoppaa, ja nyt ollaan oltu vahvassa noususuhdanteessa. Kysyntätilanne on ollut erittäin hyvä, epänormaalin hyvä.”

Helteen mukaan riskinä on tuudittautuminen siihen uskoon, että nousu jatkuu.

”Kuitenkin nyt on jo tullut ensimmäisiä signaaleja siitä, että nousu alkaa taittua. Teknologiateollisuus julkistaa ensi viikolla omat suhdannenäkymänsä, jossa kerrotaan tarkempia tietoja tilausten näkymistä”, Helle sanoi torstaina politiikan toimittajien tilaisuudessa.

”Stora Enson ratkaisu tasapainoinen nykyiseen taloustilanteeseen”

Työmarkkinasyksy sai vauhtia muutama viikko sitten, kun Stora Enso ja Paperiliitto kertoivat tehneensä yrityskohtaisen työehtosopimuksen.

Stora Enso ja Paperiliiton työehtosopimus on voimassa ensi vuoden tammikuun alusta huhtikuun 2024 loppuun saakka. Palkankorotukset kahtena ensimmäisenä vuonna ovat molempina noin 1,9 prosenttia ja kolmantena vuonna noin 0,9 prosenttia.

SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta ei politiikan toimittajien tilaisuudessa lähtenyt palkansaajakeskusjärjestön puheenjohtajana tarkemmin haarukoimaan kierroksen mahdollisia palkankorotuksia.

Elorannan mukaan esimerkiksi Stora Enson ratkaisu oli tasapainoinen nykyiseen taloustilanteeseen, siihen nähden mitä inflaatio-odotus ja tuottavuuskehitys tällä hetkellä Suomessa ovat.

”Se on siihen mitoitettu varmasti aika hyvin. Ehkä me tulemme näkemään siinä varianssia, mitkä ne prosentit ovat, koska sopimuksissa on myös niin sanotusti tekstit ja myös sopimuksen pituudet vaikuttavat niihin”, Eloranta sanoi.

Elorannan mukaan metsäteollisuudessa tehty ratkaisu oli kuitenkin jonkin näköinen näkymä tulevasta työmarkkinakierroksesta.

”Varmasti tällä kierroksella nähdään hyvin erityyppisiä ratkaisuja.”

Teknologiateollisuuden työnantajien ja Teollisuusliiton neuvottelut alkaneet

Työnantajapuolella vastuu valtakunnallisesta työehtosopimustoiminnasta siirtyi teknologiateollisuudessa elokuussa uudelle työnantajayhdistykselle Teknologiateollisuuden työnantajat ry:lle.

Uudessa mallissa Teknologiateollisuus ry vastaa alan työmarkkina- ja elinkeinopoliittisesta vaikuttamisesta ja auttaa uuteen työnantajayhdistykseen kuulumattomia yrityksiä työsuhdeasioihin ja yrityskohtaisiin työehtosopimuksiin liittyen.

Teknologiateollisuudessa on äskettäin aloitettu neuvotteluja uusista valtakunnallisista työehtosopimuksista.

Suurin mielenkiinto kohdistuu Teknologiateollisuuden työnantajien ja Teollisuusliiton neuvotteluihin. Nämä neuvottelut alkoivat viime perjantaina. Teknologiateollisuuden työntekijäsopimus on ollut usein keskeinen mittatikku muissa neuvottelupöydissä työmarkkinoilla.

Helteen näkemyksen mukaan teknologiateollisuuden rakennemuutoksenkin jälkeen vientiteollisuudessa edelleen syntyvät viennin päänavaukset, joko teknologiateollisuudessa tai kemianteollisuudessa.

”Kansantalouden kannalta on tärkeää, että viennin linja on se, joka määrittelee sitä, kuinka palkkakustannukset voivat Suomessa nousta”, Helle sanoi.

”Jos eivät vientiyritykset pärjää kansainvälisillä markkinoilla, tehdään niin suuri karhunpalvelus meidän hyvinvointiyhteiskunnan rahoittamiselle, että meillä ei ole kerta kaikkiaan siihen varaa”, Helle sanoi.

Elorannan mukaan SAK näkee niin, että koordinoitu palkkapolitiikka on perusteltua. Se ei kuitenkaan voi olla rautapaita, joka määrittää palkkasuhteet tästä maailmantappiin samanlaisina.

”Se ei toimi näin”, Eloranta sanoi.