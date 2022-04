Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on seurannut hyvin tiiviisti hoitajalakon tilannetta ja on käynyt selväksi, että suojelutyön määrä ei ole ollut riittävä. Asiasta kertovat STM ja Valvira.

Aikaisemmin työnantajapuoli ja työntekijäpuoli ovat olleet julkisuudessa jyrkästi eri mieltä suojelutyön riittävyydestä.

Tilannekuvaa on seurattu aluehallintovirastojen ja Valviran raporteista, jotka STM saa päivittäin.

”Potilaiden oikeudet, joista perustuslaissa ja potilaslaissa on säädetty, eivät toteudu. Potilasturvallisuus on vakavasti vaarantunut”, totesi ylijohtaja Markus Henriksson Valvirasta tiedotustilaisuudessa tänään.

”Sekä valvojien arvion että sosiaali- ja terveysministeriön arvion mukaan toteutuneen suojelutyön määrä ei ole riittävä potilasturvallisuuden varmistamiseen. Korostettakoon tässä tuota sanaa toteutuneen suojelutyön määrä”, osastopäällikkö Satu Koskela STM:stä kertoi.

Työnantajapuoli on Koskelan mukaan käyttänyt soveltuvia ensisijaisia keinoja tilanteen hallitsemiseksi ja potilasturvallisuuden varmistamiseksi.

”Arviomme mukaan tämä tilanne tulee tässä jatkuvasti eskaloitumaan, mikäli suojelutyön määrää ei saada lisättyä.”

Nyt lakkoon tulee tauko, mutta tilanne olisi tämä, jos lakko jatkuu, hän tarkensi.

Tilanne parantunut alun jälkeen

Hoitajalakko on päättymässä perjantaiaamuna ja laajenemassa aiemmin kerrottua myöhemmin, jos sopua hoitajien palkoista ei synny. Lakon piti jatkua ja laajentua jo perjantaina, mutta lakkoon tuleekin viiden vuorokauden tauko, ja lakkoa aiotaan laajentaa vasta ensi viikon keskiviikkona tarvittaessa.

Aivan hoitajalakon alussa tilanne koko Suomessa oli Koskelan mukaan se, että suojelutyöstä ei ollut saatu sovittua siinä määrin, että se olisi turvannut välttämättömän ja kiireellisen hoidon. Nyt tilanne on parantunut ja suojelutyötä saatu enemmän, mutta edelleenkään tilanne ei ole tarpeeksi hyvä kaikkialla Suomessa, Koskela sanoo.

Haastavin tilanne on tällä hetkellä Varsinais-Suomen sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (HUS). Päivystysvalmius ei ole riittävä, eikä kiireellisiä tutkimuksia, leikkaushoitoja ja muita toimenpiteitä pystytä STM:n mukaan merkittäviltä osin toteuttamaan.

”Näillä alueilla suojelutyön määrä on kauimpana välttämättömäksi arvioidusta”, Koskela sanoi lisäten, että tilanne toki vaihtelee kaiken aikaa.

HUSin alueella myös diagnostisten palveluiden riittämättömyys nousee monia hoitoprosesseja vaarantavaksi tekijäksi ja kiireellisiä tutkimuksia jää rästiin päivittäin 50–100, Koskela kertoo. Lisäksi mikrobiologisia näytteitä jää käsittelemättä.

Hoitajia jättää saapumatta työvuoroihin

Vaikka tilanne on suojelutyöneuvottelujen myötä parantunut, Valviran Henrikssonin mukaan ongelmana on ollut se, että sovittu suojelutyön määrä ei ole toteutunut kaikilta osin riittävästi. Koskelan mukaan Pohjois-Pohjanmaalla vain 85–90 prosenttia sovitusta suojelutyön määrästä toteutuu. Ongelma on se, että sovittua työvoimaa ei tosiasiallisesti saada työvuoroihin. Työntekijät eivät Koskelan mukaan joko vastaa puheluihin tai saavu paikalle sovittuihin työvuoroihin.

”Suurimpia ongelmia on raportoitu päivystyksessä, leikkausosastolla ja teho-osastolla. Tilanne on arvioitu kriittiseksi. Viikonlopun aikana on todettu, että psykiatrinen hoito, erityisesti lasten ja nuorten psykiatria, on ollut kriittisessä tilassa. Osastoja on yhdistelty, josta on seurannut väkivaltatilanteita arvion mukaan normaalia enemmän”, Koskela kertoo.

”Liian alhaiseksi mitoitettu suojelutyön määrä johtaa siihen, että puolikiireellinen hoidon tarve muuttuu kiireelliseksi ja kiireellinen hoidon tarve päivystykselliseksi. Päivystyksen ovat kuormittuneita, osastot täyttyvät. Kiireellisen hoidon tarve kumuloituu. Tämä enteilee suojelutyön tarpeen kasvamista. Työssä olevassa henkilöstössä esiintyy uupumista.”

STM kehottaa työtaistelun piirissä olevia kuntayhtymiä ja aluehallintovirastoja perustamaan mahdollisimman pian alueelleen itsenäisen suojelutyön arviointiryhmän.

Ministeri vie lain eteenpäin, jos sopua ei synny

STM on saanut valmiiksi esityksen potilasturvallisuuslaista, jota perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindén (sd) ei kuitenkaan ainakaan tässä vaiheessa vie eteenpäin. Jos tilanne on ensi viikon alussa yhtä huono tai jopa vielä huonompi, ministeri pitää kuitenkin välttämättömänä viedä potilasturvallisuuslaki valtioneuvosoton käsittelyyn.

Ministerin mukaan suojelutyön riittämättömyyden takia on jouduttu jopa keskeyttämään meneillään olevia leikkauksia ja siirrytty vielä kiireellisempiin leikkauksiin.

Julkisuudessa potilasturvallisuuslakia on kutsuttu ”pakkolaiksi”, koska liitot ovat olleet näreissään lakko-oikeuteen puuttumisesta. Laki on ollut vaikea pala myös monelle hallituspuolueen edustajalle mukaan lukien pääministeri Sanna Marin (sd), joka keskusteli ministeri Lindénin kanssa laista viime viikolla.

Lindén kiistää kuitenkin jyrkästi kaiken poliittisen ohjauksen asiassa ja painottaa noudattavansa asiassa juridiikkaa ja pitävänsä poliittiset kannanotot siitä erillään.

Lindén oli viemässä esityksen jo huomiseen valtioneuvoston istuntoon, mutta sai maanantaina tiedon siitä, että mahdollisen uuden hoitajalakon alkuun tulee viiden vuorokauden lykkäys. Perjantaina on siis alkamassa viiden vuorokauden lakoton aika.

”Tämä oli se, joka painoi vaakakupissa”, ministeri kertoi.

Valviran Henrikssonin mukaan Suomi ja suomalaiset tarvitsevat nyt ratkaisun työtaistelulle niin, että hoitajien lakko loppuu, eikä laajene tai pitkity.

”Se on erittäin tärkeä asia nyt suomalaisille ja Suomelle.”

”Kaikista isoin haastehan tässä on se, että kiireellisen hoidon hoitovelka on syntynyt ja pahenee erittäin nopeaa tahtia ja siinä alla on erittäin paha kiireettömän hoidon, vakavien sairauksien hoidon velka. Meillä ei ole kaikilta osin sellaista suuronnettomuusvalmiutta, jollainen meillä pitäisi tässä maassa olla. Sekin on vakava asia.”

Tällainen on paljon puhuttu potilasturvallisuuslaki

Jos ratkaisua ei löydy, työmarkkinajärjestöjen ilmoituksen mukaan lakko olisi jatkumassa ensi keskiviikkona 20. huhtikuuta kello 6 kolmessatoista sairaanhoitopiirissä. Työtaistelun jatkuessa sosiaali- ja terveysministeriö pitää yllä valmiutta antaa potilasturvallisuutta koskeva lakiesitys nopealla aikataululla, jos suojatyötä koskevissa neuvotteluissa ei onnistuta riittävässä laajuudessa.

STM katsoi lain valmistelun tarpeelliseksi huhtikuun alussa, koska aluehallintovirastoilta saatujen tilannekuvatietojen perusteella työtaisteluun varautumisen ensisijaiset keinot tai suojelutyö eivät olleet riittäviä potilasturvallisuuden varmistamiseksi.

Laissa säädettäisiin välttämättömistä turvaamiskeinoista potilasturvallisuuden varmistamiseksi terveydenhuollon työtaistelun aikana. Keinoja saisi käyttää vain silloin, jos muut keinot eivät ole riittäviä potilaiden hengen tai terveyden vaarantumisen estämiseksi ja vain siinä laajuudessa kuin on välttämätöntä.

”Tämä on tiukasti ja selkeästi rajattu”, Koskela totesi.

”Kyseessä on tilapäinen laki, joka ei rajoita lakko-oikeuden toteutumista enempää kuin on jo olemassa olevan suojelutyösääntelyn tarkoitus.”

Turvaamiskeinoja on kolme: ensinnäkin työtaisteluun osallistumattoman henkilön tehtävien tai työskentelypaikan muuttaminen; toiseksi potilasturvatyö, jossa aluehallintovirasto voi määrätä työtaisteluun osallistuvan henkilön työskentelemään enintään viikoksi kerrallaan välttämättömän hoidon tehtävissä siinä toimintayksikössä, jonka työntekijä hän on, ja kolmanneksi työaikojen tilapäinen ylitysmahdollisuus enintään kahdeksi viikoksi työntekijöillä, jotka eivät osallistu työtaisteluun tai jotka on määrätty potilasturvatyöhön.

Potilasturvatyö koskisi välttämättömiä hoitoja, joita ovat terveydenhuollossa tehohoito ja hoito tehostetun valvonnan yksikössä; päivystyksellinen hoito, jota ilman potilaan terveydentila vakavasti vaarantuu tai on vaarassa vaarantua vakavasti sekä siihen välittömästi liittyvä hoito; ensihoito; synnytysten hoito; pitkäaikaisten sairauksien vaatima välttämätön hoito, jota ilman potilaan terveydentila vakavasti vaarantuu tai on vaarassa vaarantua vakavasti; jatkuva hoito tai lääkehoito, jota ilman potilaan terveydentila vakavasti vaarantuu tai on vaarassa vaarantua vakavasti; sairaalan osastolla olevien potilaiden välttämätön hoito, jota ilman potilaan terveydentila vakavasti vaarantuu tai on vaarassa vaarantua vakavasti; muu 1 – 7 kohtiin verrattava potilaan hengen turvaamiseksi tai potilaan fyysisen tai psyykkisen terveydentilan vakavan vaarantumisen estämiseksi välttämättä tarvittava tutkimus ja hoito sekä edellä 1–8 kohdissa tarkoitettuihin hoitoihin liittyvät diagnostiset, lääkehuollon ja muut lääketieteelliset tukipalvelut.

LUE SEURAAVAKSI: